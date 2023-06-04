В первое воскресенье июня в мире отмечают День людей с историей рака. Он посвящен тем, кому только что поставили диагноз рак, кто уже проходит лечение, находится в ремиссии или получает паллиативную помощь.

Об этом сообщила пресс-служба Минздрава.

— Этот день призван поддержать людей, только что узнавших о своем диагнозе, их родных и близких и отметить вклад медицинских работников, для которых помощь пациентам стала делом жизни, — говорится в сообщении.

День людей с историей рака – это также возможность напомнить о том, что рак может быть излечимым, а жизнь продолжается даже при сложных обстоятельствах.

Среди всех заболеваний рак занимает в Украине второе место по распространенности. К тому же полномасштабная война осложнила положение пациентов.

В Минздраве отметили, что, несмотря на войну, Программа медицинских гарантий покрывает все виды медицинской помощи для пациентов с онкозаболеваниями: от диагностики до лечения, реабилитации и паллиативной помощи.

Кроме того, Минздрав помогает с медицинской эвакуацией людей, больных раком, на лечение в медицинские учреждения за рубежом.

Первый День людей с историей рака (National Cancer Survivors Day) был проведен 5 июня 1988 года в Соединенных Штатах Америки. Сегодня этот день отмечается во многих странах мира.

Кабинет Министров Украины утвердил проект указа президента об официальном праздновании Дня людей с историей рака 15 декабря 2021 года.