У першу неділю червня у світі відзначають День людей з історією раку. Він присвячений тим, кому щойно поставили діагноз рак, хто вже проходить лікування, перебуває в ремісії або отримує паліативну допомогу.

Про це повідомила пресслужба МОЗ.

– Цей день покликаний підтримати людей, які щойно дізналися про свій діагноз, їхніх рідних і близьких та відзначити внесок медичних працівників, для яких допомога пацієнтам стала справою життя, – ідеться в повідомленні.

День людей з історією раку – це також можливість нагадати про те, що рак може бути виліковним, а життя триває навіть за складних обставин.

Серед усіх захворювань рак посідає в Україні друге місце за поширеністю. До того ж повномасштабна війна ускладнила становище пацієнтів.

У МОЗ зазначили, що, незважаючи на війну, Програма медичних гарантій покриває всі види медичної допомоги для пацієнтів з онкозахворюваннями: від діагностики до лікування, реабілітації та паліативної допомоги.

Крім того, МОЗ допомагає з медичною евакуацією людей, хворих на рак, на лікування до медичних закладів за кордоном.

Перший День людей з історією раку (National Cancer Survivors Day) було проведено 5 червня 1988 року в Сполучених Штатах Америки. Сьогодні цей день відзначають у багатьох країнах світу.

Кабінет Міністрів України затвердив проєкт указу президента про офіційне відзначення Дня людей з історією раку 15 грудня 2021 року.