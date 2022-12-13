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Показав високу ефективність: в ЄС схвалили препарат для лікування раку простати

13 Грудня 2022, 14:31
Вікторія Яснопольська журналістка розділу Здоров’я
медики
Джерело: Depositphotos

Швейцарський фармацевтичний гігант Novartis заявив сьогодні, 13 грудня, що Європейський союз схвалив новий препарат компанії для лікування пізніх стадій раку передміхурової залози.

Препарат під назвою Pluvicto отримав зелене світло для дорослих пацієнтів з метастатичним раком передміхурової залози, резистентним до кастрації, – йдеться в повідомленні

Повідомляється, що схвалення ґрунтується на результатах III фази дослідження за участю 831 пацієнта, яке виявило зниження ризику смерті порівняно з існуючими методами лікування на 38%.

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Зазначається, що за даними Novartis, у 2020 році в усьому світі було зареєстровано понад 1,4 млн нових випадків раку передміхурової залози та 375 тис. випадків смерті.

Зараз дивляться

За словами експертів, це вид раку, який найбільш часто діагностується у чоловіків в 112 країнах.

Повідомляється, що Швейцарський гігант також вивчає можливість використання препарату для лікування ранніх стадій раку передміхурової залози.

Джерело
MedicalXpress
Теги
Евросоюз Ліки Наукові дослідження Онкологія
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