Швейцарський фармацевтичний гігант Novartis заявив сьогодні, 13 грудня, що Європейський союз схвалив новий препарат компанії для лікування пізніх стадій раку передміхурової залози.

– Препарат під назвою Pluvicto отримав зелене світло для дорослих пацієнтів з метастатичним раком передміхурової залози, резистентним до кастрації, – йдеться в повідомленні

Повідомляється, що схвалення ґрунтується на результатах III фази дослідження за участю 831 пацієнта, яке виявило зниження ризику смерті порівняно з існуючими методами лікування на 38%.

Зазначається, що за даними Novartis, у 2020 році в усьому світі було зареєстровано понад 1,4 млн нових випадків раку передміхурової залози та 375 тис. випадків смерті.

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За словами експертів, це вид раку, який найбільш часто діагностується у чоловіків в 112 країнах.

Повідомляється, що Швейцарський гігант також вивчає можливість використання препарату для лікування ранніх стадій раку передміхурової залози.