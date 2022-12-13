Швейцарский фармацевтический гигант Novartis заявил сегодня, 13 декабря, что Европейский союз одобрил новый препарат компании для лечения поздних стадий рака предстательной железы.

— Препарат под названием Pluvicto получил зеленый свет для взрослых пациентов с метастатическим раком предстательной железы, резистентным к кастрации, — говорится в сообщении.

Сообщается, что одобрение основано на результатах III фазы с участием 831 пациента, которое выявило снижение риска смерти по сравнению с существующими методами лечения на 38%.

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Отмечается, что по данным Novartis, в 2020 году во всем мире было зарегистрировано более 1,4 млн новых случаев рака предстательной железы и 375 тыс. случаев смерти.

По словам экспертов, это наиболее часто диагностируемый вид рака у мужчин в 112 странах.

Сообщается, что швейцарский гигант также изучает возможность использования препарата для лечения ранних стадий рака предстательной железы.