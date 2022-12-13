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Показал высокую эффективность: в ЕС одобрили препарат для лечения рака простаты

13 декабря 2022, 14:31
Виктория Яснопольская журналист раздела Здоровья
медики
Источник: Depositphotos

Швейцарский фармацевтический гигант Novartis заявил сегодня, 13 декабря, что Европейский союз одобрил новый препарат компании для лечения поздних стадий рака предстательной железы.

Препарат под названием Pluvicto получил зеленый свет для взрослых пациентов с метастатическим раком предстательной железы, резистентным к кастрации, — говорится в сообщении.

Сообщается, что одобрение основано на результатах III фазы с участием 831 пациента, которое выявило снижение риска смерти по сравнению с существующими методами лечения на 38%.

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Отмечается, что по данным Novartis, в 2020 году во всем мире было зарегистрировано более 1,4 млн новых случаев рака предстательной железы и 375 тыс. случаев смерти.

По словам экспертов, это наиболее часто диагностируемый вид рака у мужчин в 112 странах.

Сообщается, что швейцарский гигант также изучает возможность использования препарата для лечения ранних стадий рака предстательной железы.

Источник
MedicalXpress
Теги
Евросоюз Ліки Наукові дослідження Онкология
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