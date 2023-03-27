32-летняя фанатка фитнеса американка Кайла Морено, которая ходила в спортзал пять раз в неделю, предполагала, что возникшее покалывание в ногах связано с защемлением нерва, пока ей не поставили шокирующий диагноз.

Когда покалывание не проходило и к нему добавилась усталость, Кайла посетила своего врача общей практики, который направил ее на прием к неврологу.

В итоге, когда молодая женщина уже не могла ходить без посторонней помощи, ее доставили в Юго-Западный медицинский центр в Лотоне штат Оклахома.

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Врачи взяли анализы крови, чтобы исключить такие состояния, как диабет и волчанка, а затем отправили пациентку на компьютерную томографию и МРТ головного мозга и позвоночника.

Через шесть дней у Кайлы диагностировали рассеянный склероз (РС).

Хотя лекарства от рассеянного склероза до сих пор нет, существуют препараты, облегчающие симптомы.

Кайла принимает стимуляторы, чтобы справиться с усталостью, каждые шесть месяцев ей вводят Окревус, чтобы замедлить прогрессирование заболевания.

— РС меняет жизнь и абсолютно ужасен, но позитивный настрой поможет вам пройти долгий путь. Я не позволяю своему рассеянному склерозу мешать мне жить полной жизнью, — написала Кайла в социальной сети TikTok.

По словам экспертов Национальной службы здоровья Великобритании (NHS), РС — это пожизненное состояние, болезнь может развиться в любом возрасте, и вызвать широкий спектр симптомов.

К основным симптомам РС можно отнести:

усталость;

трудности при ходьбе;

проблемы со зрением, такие как нечеткость зрения;

проблемы с контролем мочевого пузыря;

онемение или покалывание в разных частях тела;

мышечная скованность и спазмы;

проблемы с балансом и координацией;

проблемы с мышлением, обучением и планированием.

В зависимости от типа РС, симптомы могут появляться и исчезать поэтапно или со временем неуклонно ухудшаться.

РС — это аутоиммунное заболевание, которое возникает, когда иммунная система ошибочно атакует мозг и нервы.

— Непонятно, почему это происходит, но это может быть сочетание генетических факторов и факторов окружающей среды, — говорят в NHS.

Необходимы дальнейшие исследования, чтобы понять, почему возникает рассеянный склероз и что можно сделать для его предотвращения.

Источник: Express