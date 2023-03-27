32-летняя фанатка фитнеса американка Кайла Морено, которая ходила в спортзал пять раз в неделю, предполагала, что возникшее покалывание в ногах связано с защемлением нерва, пока ей не поставили шокирующий диагноз.
Когда покалывание не проходило и к нему добавилась усталость, Кайла посетила своего врача общей практики, который направил ее на прием к неврологу.
В итоге, когда молодая женщина уже не могла ходить без посторонней помощи, ее доставили в Юго-Западный медицинский центр в Лотоне штат Оклахома.
Врачи взяли анализы крови, чтобы исключить такие состояния, как диабет и волчанка, а затем отправили пациентку на компьютерную томографию и МРТ головного мозга и позвоночника.
Через шесть дней у Кайлы диагностировали рассеянный склероз (РС).
Хотя лекарства от рассеянного склероза до сих пор нет, существуют препараты, облегчающие симптомы.
Кайла принимает стимуляторы, чтобы справиться с усталостью, каждые шесть месяцев ей вводят Окревус, чтобы замедлить прогрессирование заболевания.
— РС меняет жизнь и абсолютно ужасен, но позитивный настрой поможет вам пройти долгий путь. Я не позволяю своему рассеянному склерозу мешать мне жить полной жизнью, — написала Кайла в социальной сети TikTok.
По словам экспертов Национальной службы здоровья Великобритании (NHS), РС — это пожизненное состояние, болезнь может развиться в любом возрасте, и вызвать широкий спектр симптомов.
К основным симптомам РС можно отнести:
- усталость;
- трудности при ходьбе;
- проблемы со зрением, такие как нечеткость зрения;
- проблемы с контролем мочевого пузыря;
- онемение или покалывание в разных частях тела;
- мышечная скованность и спазмы;
- проблемы с балансом и координацией;
- проблемы с мышлением, обучением и планированием.
В зависимости от типа РС, симптомы могут появляться и исчезать поэтапно или со временем неуклонно ухудшаться.
РС — это аутоиммунное заболевание, которое возникает, когда иммунная система ошибочно атакует мозг и нервы.
— Непонятно, почему это происходит, но это может быть сочетание генетических факторов и факторов окружающей среды, — говорят в NHS.
Необходимы дальнейшие исследования, чтобы понять, почему возникает рассеянный склероз и что можно сделать для его предотвращения.
Источник: Express