32-річна фанатка фітнесу американка Кайла Морено, яка ходила в спортзал п’ять разів на тиждень, припускала, що поколювання в ногах, що виникло, пов’язано з защемленням нерва, поки їй не поставили шокуючий діагноз.

Коли поколювання не проходило і до нього додалася втома, Кайла відвідала свого лікаря загальної практики, який направив її на прийом до невролога.

У підсумку, коли молода жінка вже не могла ходити без сторонньої допомоги, її доставили в Південно-західний медичний центр в Лотоні штат Оклахома.

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Лікарі взяли аналізи крові, щоб виключити такі стани, як діабет і вовчак, а потім відправили пацієнтку на комп’ютерну томографію і МРТ головного мозку і хребта.

Через шість днів у Кайли діагностували розсіяний склероз (РС).

Хоча досі немає ліків від розсіяного склерозу, існують препарати, які полегшують симптоми.

Кайла приймає стимулятори, щоб впоратися з втомою, кожні шість місяців їй вводять Окревус, щоб уповільнити прогресування захворювання.

– РС змінює життя і абсолютно жахливий, але позитивне ставлення допоможе вам пройти довгий шлях. Я не дозволяю своєму розсіяному склерозу заважати мені жити повним життям, – написала Кайла в соціальній мережі ТikТok.

За словами експертів Національної служби здоров’я Великої Британії (NHS), РС – це довічний стан, хвороба може розвинутися в будь-якому віці, і викликати широкий спектр симптомів.

До основних симптомів РС можна віднести:

утом у ;

; труднощі при ходьбі;

проблеми із зором, такі як затуманення зору;

проблеми з контролем сечового міхура;

оніміння або поколювання в різних частинах тіла;

м’язов у скутість і спазми;

скутість і спазми; проблеми з балансом та координацією;

проблеми з мисленням, навчанням та плануванням.

Залежно від типу РС, симптоми можуть з’являтися і зникати поетапно або з часом неухильно погіршуватися.

РС – це аутоімунне захворювання, яке виникає, коли імунна система помилково атакує мозок і нерви.

– Незрозуміло, чому це відбувається, але це може бути поєднання генетичних факторів і факторів навколишнього середовища, – кажуть в NHS.

Необхідні подальші дослідження, щоб зрозуміти, чому виникає розсіяний склероз і що можна зробити для його запобігання.

Джерело: Express