Эксперты американской компании Pfizer предупреждают, что нехватка определенного типа пенициллина, имеющего решающее значение для борьбы с сифилисом, может усугубить эпидемию венерических инфекций в США.

Речь идет об инъекционном антибиотике длительного действия, также известном как пенициллин G бензатин или бициллин.

Среди причины возникшего дефицита компания назвала значительное увеличение спроса из-за роста числа случаев заражения сифилисом, а также использование бициллина в качестве альтернативы амоксициллину, другому антибиотику, который назначают при более общих инфекциях.

Представитель Pfizer Стивен Данехи заявил, что компании потребуется около года, чтобы увеличить производство на 50%, чтобы удовлетворить спрос и восполнить запасы.

По данным Центров по контролю и профилактике заболеваний, сифилис в Соединенных Штатах растет с 2000 года, достигнув 176 713 случаев в 2021 году, что почти на 75% больше, чем в 2017 году.

За этот четырехлетний период врожденный сифилис утроился до 2 855 случаев, включая 220 мертворождений или младенческих смертей.

Бициллин является единственным рекомендуемым средством лечения инфицированных беременных женщин, и он очень эффективен для предотвращения передачи инфекции плоду, если его назначить на достаточно ранней стадии.

Среди взрослых почти четверть случаев сифилиса приходится на женщин; чуть менее трети — на мужчин, имеющих половые контакты только с мужчинами; и около одной пятой — на мужчин, имеющих половые контакты только с женщинами.

Инфекция может вызывать язвы и сыпь, если ее не лечить, может серьезно повредить внутренние органы, нервную систему, глаза, уши и привести к летальному исходу.