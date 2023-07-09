Експерти американської компанії Pfizer попереджають, що нестача певного типу пеніциліну, який має вирішальне значення для боротьби із сифілісом, може посилити епідемію венеричних інфекцій у США.

Йдеться про ін’єкційний антибіотик тривалої дії, також відомий як пеніцилін G бензатин або біцилін.

Серед причини дефіциту, що виник, компанія назвала значне збільшення попиту через зростання кількості випадків зараження сифілісом, а також використання біциліну як альтернативи амоксициліну, іншому антибіотику, який призначають у разі більш загальних інфекцій.

Представник Pfizer Стівен Данехі заявив, що компанії знадобиться близько року, щоб збільшити виробництво на 50%, щоб задовольнити попит і заповнити запаси.

За даними Центрів з контролю і профілактики захворювань, сифіліс у Сполучених Штатах зростає з 2000 року, досягнувши 176 713 випадків у 2021 році, що майже на 75% більше, ніж у 2017 році.

За цей чотирирічний період вроджений сифіліс потроївся до 2 855 випадків, включно з 220 мертвонародженнями або дитячими смертями.

Біцилін є єдиним рекомендованим засобом лікування інфікованих вагітних жінок, і він дуже ефективний для запобігання передаванню інфекції плоду, якщо його призначити на досить ранній стадії.

Серед дорослих майже чверть випадків сифілісу припадає на жінок; трохи менше третини – на чоловіків, які мають статеві контакти тільки з чоловіками; і близько однієї п’ятої – на чоловіків, які мають статеві контакти тільки з жінками.

Інфекція може спричиняти виразки і висип і, якщо її не лікувати, може серйозно пошкодити внутрішні органи, нервову систему, очі, вуха і призвести до летальних наслідків.