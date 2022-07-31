МОЗ України продовжує розвінчувати міфи, які здатні нашкодити нашому здоров’ю. Сьогодні мова піде про найпоширеніші помилки щодо антибіотиків.

– Здатність мікроорганізмів (наприклад, бактерій) виживати під дією антимікробних препаратів (у наш час антибіотиків) називають стійкістю, або резистентністю, – нагадує у своєму повідомленні МОЗ.

Відзначається, що резистентність виникає через нераціональне застосування антибіотиків, коли вони не потрібні, або при порушенні режиму прийому, коли застосування антибактеріальних препаратів виправдано.

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Саме тому боротьба з антибіотикорезистентністю – це сфера відповідальності не тільки лікарів, а й пацієнтів.

Лікарі повинні призначати антибіотики тільки в тих випадках, коли вони дійсно необхідні, і одночасно точно визначити, який саме з них допоможе вилікувати інфекцію. Пацієнти ж мають правильно приймати ліки саме так, як сказав лікар.

Повідомляється, що майже за 100 років існування антибіотики врятували мільйони життів. Однак загроза антибіотикорезистентності може повернути нас до часів, коли люди вмирали від бактеріальної пневмонії.

Є кілька міфів і упереджень щодо антибіотиків, які живуть незважаючи на розвиток медичної науки. Ось деякі з них.

Міф. Можна допити антибіотики, які залишилися після попередніх призначень, або попросити потрібні ліки у друга.

Факт. Не можна використовувати антибіотики, які залишилися після лікування попереднього захворювання без призначення лікаря.

Так саме не можна приймати ліки, призначені іншим людям, оскільки кожна людина, як і захворювання і схема лікування — різні.

Тому антибіотик, призначений одному пацієнту при такому ж захворюванні, може не подіяти або спричинити негативні наслідки іншому.

Міф. Можна припинити прийом ліків, як тільки самопочуття покращиться.

Факт. Необхідно дотримуватися порад свого лікаря і продовжувати лікування антибіотиками протягом усього часу, позначеного фахівцем. Навіть якщо відчуваєте себе краще.

Тільки притримування повного курсу лікування дозволить вбити всі шкідливі бактерії і попередити розвиток у них стійкості до антибіотиків.

Міф. Якщо я забув прийняти дозу антибіотиків, можу прийняти відразу подвійну.

Факт. Дотримуватися призначеного лікарем дозування важливо для підтримки певної концентрації препарату в крові — якщо вона падає, шкідливі бактерії виживають і стають стійкими до цього антибіотика.

Якщо ви пропустили дозу, важливо прийняти її якомога швидше. Але якщо вже наближається час наступного прийому ліків, прийміть потрібну (одноразову) доз, а потім дотримуйтеся звичайного режиму і проконсультуйтеся з лікарем щодо подальшого лікування.

Міф. Антибіотики можна використовувати для лікування будь-якої інфекції.

Факт. Дії антибіотиків піддаються тільки мікроорганізми, чутливі до них — бактерії. Тому антибіотиками лікують тільки хвороби бактеріального походження.

Антибіотики не застосовують у разі вірусних інфекцій, наприклад, Covid-19.

У певних випадках для того, щоб зрозуміти, який саме препарат допоможе, потрібні додаткові обстеження.