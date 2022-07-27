З серпня 2022 року усі антибіотики, які зареєстровані в Україні, відпускатимуть в аптеках лише за наявності у пацієнта електронного рецепта.

Відповідно, українці почнуть отримувати електронні рецепти на антибіотики. Про те, як отримати електронний рецепт на антибіотики – читайте в матеріалі Фактів ICTV.

Що таке електронні рецепти на антибіотики

Це цифровий аналог паперового рецепту, який створюється, зберігається і передається через систему ЕСОЗ.

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Як зазначається на сайті МОЗ, вже з серпня українці отримуватимуть рецепт для придбання антибіотиків за власні кошти.

– Це перший етап у впровадженні електронного рецепта на всі рецептурні препарати в Україні та перший крок у розв’язанні проблеми неконтрольованого вживання лікарських засобів, – йдеться у повідомлення МОЗ.

Такі правила почнуть працювати в медичних закладах, які працюють з електронною системою охорони здоровʼя (ЕСОЗ). Тобто, якщо лікарня, до якої ви звернулися, не підключена до ЕСОЗ, лікар випише паперовий рецепт.

Наразі триває перехідний період до таких оновлень, проте до кінця року е-рецепти на антибіотики мають запрацювати у повній мірі.

Протягом цього періоду медичні та аптечні заклади мають підготуватися до повноцінного переходу на продаж антибіотиків виключно за електронним рецептом, тобто обрати медичну інформаційну систему та зареєструватися в ЕСОЗ.

Як отримати електронний рецепт на антибіотики

Електронний рецепт можна буде отримати у будь-якого лікаря, тобто не обов’язково у сімейного лікаря, з яким підписана декларація.

Але необхідною умовою є реєстрація в електронній системі охорони здоров’я. Кожен пацієнт може це зробити, уклавши декларацію з сімейним лікарем або під час реєстрації у системі на прийом до лікаря-спеціаліста.

Якщо ви вже маєте декларацію, то під час наступного візиту до лікаря переконайтеся, що всі ваші дані внесені до системи коректно.

Отож, аби отримати е-рецепт на антибіотики необхідно:

зареєструватись в ЕСОЗ;

відвідати лікаря, який і назначить лікування за допомогою антибіотиків;

прийти в аптеку, яка підключена до системи ЕСОЗ та пред’явити фармацевту інформаційну довідку , яку лікар видасть як підтвердження призначення;

, яку лікар видасть як підтвердження призначення; купити ліки.

Крім того, в електронному рецепті ліки призначатимуться за діючою речовиною, із вказанням її лікарської форми та дозування. Тобто в рецепті не буде вказана конкретна марка антибіотику, ви самі обираєте препарат, орієнтуючись на власний бюджет.

Крім цього, лікар також вкаже спосіб застосування і тривалість прийому.