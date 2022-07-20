З серпня антибіотики в аптеці можна буде придбати тільки за рецептом. Виняток становлять ті аптеки, які перебувають у зоні бойових дій, в тимчасовій окупації або в оточенні (блокуванні). Таким аптекам на час воєнного стану дозволено відпускати антибактеріальні препарати без рецепту. Перелік усіх аптек є на сайті Верховної Ради.

Окрім того, у всіх містах України без рецепту можна купити препарати для потреб воєнного часу. Такі ліки можуть придбати підрозділи ЗСУ, військові адміністрації, волонтери та благодійники.

Нововведення будуть впроваджуватися поступово, поки всі медичні заклади не перейдуть на електронну систему охорони здоров’я (ЕСОЗ).

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– Придбати антибіотики в аптеці можна трьома способами. За електронним рецептом, за паперовим та інформаційною довідкою, яка на перехідному періоді буде прирівняна до офіційного документа, – зазначив Віктор Ляшко.

За словами міністра охорони здоров’я, пацієнт зможе придбати антибіотик за рецептом у будь-якій аптеці.

Рішення продавати антибіотики за рецептом є одним із кроків у протидії глобальній проблемі антибіотикорезистентності. Також це дозволить відстежувати дані про призначення та об’єми використання антибіотиків у країні.

Нагадаємо, що Кабмін ухвалив зміни до Ліцензійних умов провадження господарської діяльності з виробництва ліків, оптової та роздрібної торгівлі, яке дозволяє продаж антибіотиків за рецептом.