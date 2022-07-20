С августа антибиотики в аптеке можно будет купить только по рецепту. Исключение составляют те аптеки, которые находятся в зоне боевых действий, во временной оккупации или в окружении (блокировке). Таким аптекам во время военного состояния разрешено отпускать антибактериальные препараты без рецепта. Список всех аптек есть на сайте Верховной Рады.

Кроме того, во всех городах Украины без рецепта можно приобрести препараты для военных нужд. Такое лекарство могут приобрести подразделения ВСУ, военные администрации, волонтеры и благотворители.

Нововведения будут внедряться постепенно, пока все медицинские учреждения не перейдут на электронную систему здравоохранения (ЭСЗ).

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– Приобрести антибиотики в аптеке можно тремя способами. По электронному рецепту, по бумажному и информационной справке, которая на переходном периоде будет приравнена к официальному документу, — отметил Виктор Ляшко.

По словам министра здравоохранения, пациент сможет приобрести антибиотик по рецепту в любой аптеке.

Решение продавать антибиотики по рецепту является одним из шагов в противодействии глобальной проблеме антибиотикорезистентности. Это позволит отслеживать данные о назначении и объемах использования антибиотиков в стране.

Напомним, что Кабмин принял изменения в Лицензионные условия производства хозяйственной деятельности по производству лекарств, оптовой и розничной торговли, которое разрешает продажу антибиотиков по рецепту.