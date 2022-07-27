С августа 2022 года все антибиотики, которые зарегистрированы в Украине, будут отпускать в аптеках только при наличии у пациента электронного рецепта.
Соответственно, украинцы начнут получать электронные рецепты на антибиотики. О том, как получить электронный рецепт на антибиотики — читайте в материале Фактов ICTV.
Что такое электронные рецепты на антибиотики
Это цифровой аналог бумажного рецепта, который создается, хранится и передается через систему ЕСОЗ.
Как отмечается на сайте Минздрава, уже с августа украинцы будут получать рецепт для приобретения антибиотиков за собственные средства.
— Это первый этап во внедрении электронного рецепта на все рецептурные препараты в Украине и первый шаг в решении проблемы неконтролируемого употребления лекарственных средств, — говорится в сообщении Минздрава.
Такие правила начнут работать в медицинских учреждениях, которые работают с электронной системой здравоохранения (ЕСОЗ). То есть, если больница, в которую вы обратились, не подключена к ЕСОЗ, врач выпишет бумажный рецепт.
Сейчас идет переходный период к таким обновлениям, однако до конца года е-рецепты на антибиотики должны заработать в полной мере.
В течение этого периода медицинские и аптечные учреждения должны подготовиться к полноценному переходу на продажу антибиотиков исключительно по электронному рецепту, то есть выбрать медицинскую информационную систему и зарегистрироваться в ЕСОЗ.
Как получить электронный рецепт на антибиотики
Электронный рецепт можно будет получить у любого врача, то есть не обязательно у семейного врача, с которым подписана декларация.
Но необходимым условием является регистрация в электронной системе здравоохранения. Каждый пациент может это сделать, заключив декларацию с семейным врачом или во время регистрации в системе на прием к врачу-специалисту.
Если вы уже имеете декларацию, то во время следующего визита к врачу убедитесь, что все ваши данные внесены в систему корректно.
Итак, чтобы получить е-рецепт на антибиотики:
- зарегистрироваться в ЕСОЗ;
- посетить врача, который и назначить лечение с помощью антибиотиков;
- прийти в аптеку, которая подключена к системе ЕСОЗ и предъявить фармацевту информационную справку, которую врач выдаст как подтверждение назначения;
- купить лекарства.
Кроме того, в электронном рецепте лекарства будут назначаться по действующему веществу, с указанием его лекарственной формы и дозировки. То есть в рецепте не будет указана конкретная марка антибиотика, вы сами выбираете препарат, ориентируясь на собственный бюджет.
Кроме этого, врач также укажет способ применения и длительность приема.