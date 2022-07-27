С августа 2022 года все антибиотики, которые зарегистрированы в Украине, будут отпускать в аптеках только при наличии у пациента электронного рецепта.

Соответственно, украинцы начнут получать электронные рецепты на антибиотики. О том, как получить электронный рецепт на антибиотики — читайте в материале Фактов ICTV.

Что такое электронные рецепты на антибиотики

Это цифровой аналог бумажного рецепта, который создается, хранится и передается через систему ЕСОЗ.

Сейчас смотрят

Как отмечается на сайте Минздрава, уже с августа украинцы будут получать рецепт для приобретения антибиотиков за собственные средства.

— Это первый этап во внедрении электронного рецепта на все рецептурные препараты в Украине и первый шаг в решении проблемы неконтролируемого употребления лекарственных средств, — говорится в сообщении Минздрава.

Такие правила начнут работать в медицинских учреждениях, которые работают с электронной системой здравоохранения (ЕСОЗ). То есть, если больница, в которую вы обратились, не подключена к ЕСОЗ, врач выпишет бумажный рецепт.

Сейчас идет переходный период к таким обновлениям, однако до конца года е-рецепты на антибиотики должны заработать в полной мере.

В течение этого периода медицинские и аптечные учреждения должны подготовиться к полноценному переходу на продажу антибиотиков исключительно по электронному рецепту, то есть выбрать медицинскую информационную систему и зарегистрироваться в ЕСОЗ.

Как получить электронный рецепт на антибиотики

Электронный рецепт можно будет получить у любого врача, то есть не обязательно у семейного врача, с которым подписана декларация.

Но необходимым условием является регистрация в электронной системе здравоохранения. Каждый пациент может это сделать, заключив декларацию с семейным врачом или во время регистрации в системе на прием к врачу-специалисту.

Если вы уже имеете декларацию, то во время следующего визита к врачу убедитесь, что все ваши данные внесены в систему корректно.

Итак, чтобы получить е-рецепт на антибиотики:

зарегистрироваться в ЕСОЗ;

посетить врача, который и назначить лечение с помощью антибиотиков;

прийти в аптеку, которая подключена к системе ЕСОЗ и предъявить фармацевту информационную справку , которую врач выдаст как подтверждение назначения;

, которую врач выдаст как подтверждение назначения; купить лекарства.

Кроме того, в электронном рецепте лекарства будут назначаться по действующему веществу, с указанием его лекарственной формы и дозировки. То есть в рецепте не будет указана конкретная марка антибиотика, вы сами выбираете препарат, ориентируясь на собственный бюджет.

Кроме этого, врач также укажет способ применения и длительность приема.