Минздрав Украины продолжает развенчивать мифы, которые способны навредить нашему здоровью. Сегодня речь пойдет о самых распространенных заблуждениях в отношении антибиотиков.

— Способность микроорганизмов (например, бактерий) выживать под действием антимикробных препаратов (в наше случае антибиотиков) называют устойчивостью, или резистентностью, — напоминает в своем сообщении Минздрав.

Отмечается, что резистентность возникает из-за нерационального применения антибиотиков, когда они не нужны, или при нарушении режима приема, когда применение антибактериальных препаратов оправдано.

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Именно поэтому борьба с антибиотикорезистентностью — это сфера ответственности не только врачей, но и пациентов.

Врачи должны назначать антибиотики только в тех случаях, когда они действительно необходимы, и одновременно точно определить, какой именно из них поможет вылечить инфекцию. Пациенты же имеют правильно принимать лекарства именно так, как сказал врач.

Сообщается, что почти за 100 лет существования антибиотики спасли миллионы жизней. Однако угроза антибиотикорезистентности может вернуть нас к временам, когда люди умирали от бактериальной пневмонии.

Есть несколько мифов и предубеждений в отношении антибиотиков, которые живут несмотря на развитие медицинской науки. Вот некоторые из них.

Миф. Можно допить антибиотики, которые остались после предыдущих назначений, или попросить нужные лекарства у друга.

Факт. Нельзя использовать антибиотики, которые остались после лечения предыдущего заболевания без назначения врача.

Точно также нельзя принимать лекарства, назначенные другим людям, поскольку каждый человек, как и заболевание и схема лечения — разные.

Поэтому антибиотик, назначенный одному пациенту при таком же заболевании, может не подействовать или причинить негативные последствия другому.

Миф. Можно прекратить прием лекарства, как только самочувствие улучшиться.

Факт. Необходимо придерживается советов своего врача и продолжать лечение антибиотиками на протяжении всего времени, обозначенного специалистом. Даже если чувствуете себя лучше.

Только придерживание полного курса лечения позволит убить все вредные бактерии и предупредить развитие у них устойчивости к антибиотикам.

Миф. Если я забыл принять дозу антибиотиков, могу принять сразу двойную.

Факт. Придерживаться назначенного врачом дозирования важно для поддержания определенной концентрации препарата в крови — если она падает, вредные бактерии выживают и становятся устойчивыми к этому антибиотику.

Если вы пропустили дозу, важно принять ее как можно быстрее. Но если уже приближается время следующего приема лекарств, примите нужную (одноразовую) доз, а потом придерживайтесь обычного режима и проконсультируйтесь с врачом относительно дальнейшего лечения.

Миф. Антибиотики можно использовать для лечения любой инфекции.

Факт. Действию антибиотиков поддаются только микроорганизмы, чувствительные к ним — бактерии. Поэтому антибиотиками лечат только болезни бактериального происхождения.

Антибиотики не применяют в случае вирусных инфекций, например, Covid-19.

В определенных случаях для того, чтобы понять, какой именно препарат поможет, нужны дополнительные обследования.