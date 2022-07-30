Антибиотики – основные препараты, которыми лечат инфекционные болезни, вызванные бактериями.

Эти препараты неэффективны против вирусных инфекционных болезней.

Бесконтрольный и самостоятельный прием антибиотиков может привести к резистентности бактерий, когда возбудители болезни привыкают к действию препарата и не реагируют на него. Поэтому все больше инфекционных болезней, которые быстро и без последствий лечатся антибиотиками, могут стать смертельно опасными. Именно поэтому во многих странах мира антибиотики можно получить только по рецепту врача.

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Аптеки в Украине, за исключением находящихся на оккупированных территориях, с 1 августа также начнут отпускать антибиотики исключительно по рецепту — бумажному или электронному.

Как работает новое правило

Рецепт на антибиотики выписывает тот врач, который назначает лечение: лечащий врач, стоматолог, ЛОР или семейный врач как государственного, так и частного учреждения, имеющего доступ к электронной системе здравоохранения.

Эта система позволяет безопасно хранить все медицинские данные пациента в одном месте, а также оказывать ему удобные услуги: электронные направления, больничные, рецепты на лекарства и другие.

Доступ к электронной системе здравоохранения есть у всех врачей, работающих в учреждениях, заключивших договор с Национальной службой здоровья Украины.

Больницы, не имеющие договора, тоже могут ее использовать и уже активно регистрируются в системе.

Пациент должен быть зарегистрирован в электронной системе здравоохранения. Такую регистрацию имеют все пациенты, уже заключившие декларацию с семейным врачом.

Если пациент не заключил декларацию с семейным врачом, он должен зарегистрироваться в Электронной системе здравоохранения на приеме у любого врача, имеющего к ней доступ. Для регистрации в ЕСОЗ пациенту необходимо иметь только документ, удостоверяющий личность, а также ИНН.

Также рекомендуем проверить актуальность своих данных в системе.

Если человек переехал, заболел, однако не имеет возможности обратиться к своему семейному врачу, то во время действия военного положения он может посетить любого врача первичной помощи в ближайшем удобном заведении. Декларация для этого не требуется.

Врач, к которому вы обратились с жалобами, проводит обследование и вносит ваши данные в электронную систему здравоохранения. Антибиотики выписывают по медицинским показаниям. Для этого формируется электронный рецепт.

В переходный период, который продлится до конца года, врач сможет выписать бумажный рецепт, если заведение не зарегистрировано в Электронной системе здравоохранения.

Что пишут в рецепте

В рецепте прописывают действующее вещество, указывают лекарственную форму и дозировку. При выдаче е-рецепта врач распечатывает информационную справку, где указан способ приема лекарств. Справку утверждают печатью врача.

Если пациент лечится в стационаре, все препараты в рамках Национального перечня лекарственных средств согласно отраслевым стандартам он получает бесплатно и без рецепта.

Рецепт потребуется только в том случае, если пациенту нужен антибиотик, не входящий в Нацперечень. Выписка рецепта на антибиотики, содержащиеся в Нацперечне, будет нарушением условий договора с НСЗУ.

Рецепт на антибиотики действует 30 дней. Приобрести антибиотик можно в любой аптеке.

После погашения рецепта фармацевт поставит на документе отметку “Отпущено” и вернет ее пациенту.

Обратите внимание — пациент покупает препарат в аптеке за собственные деньги. Он может выбирать любой препарат с указанным веществом в пределах своего бюджета.

Антибиотики не входят в программу реимбурсации и доступные лекарства, по которым государство возмещает стоимость лекарств.

Здесь речь идет об изменении в правилах получения антибиотиков, как рецептурного лекарства. Именно поэтому пациент сможет также погасить рецепт частично, то есть приобрести меньшее количество препарата, тем самым разделить покупку на несколько частей.

Источник: НСЗУ