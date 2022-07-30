Антибіотики – основні препарати, якими лікують інфекційні хвороби, що викликані бактеріями.

Ці препарати неефективні проти вірусних інфекційних захворювань.

Безконтрольне та самовільне приймання антибіотиків може призвести до резистентності бактерій, коли збудники хвороби звикають до дії препарату та не реагують на нього. Через це все більше інфекційних хвороб, які наразі швидко та без наслідків лікуються антибіотиками, можуть стати смертельно небезпечними. Саме тому в багатьох країнах світу антибіотики можна отримати тільки за рецептом лікаря.

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Аптеки в Україні, за винятком тих, що знаходяться на окупованих територіях, з 1 серпня також почнуть відпускати антибіотики виключно за рецептом – паперовим чи електронним.

Як працює нове правило

Рецепт на антибіотики виписує той лікар, який призначає лікування: лікуючий лікар, стоматолог, ЛОР, або сімейний лікар як державного, так і приватного закладу, який має доступ до електронної системи охорони здоров’я.

Ця система дозволяє безпечно зберігати всі медичні дані пацієнта в одному місці, а також надавати йому зручні послуги: електронні направлення, лікарняні, рецепти на ліки та інші.

Доступ до електронної системи охорони здоровʼя є у всіх лікарів, які працюють в закладах, що уклали договір з Національною службою здоровʼя України.

Лікарні, що не мають договору теж можуть її використовувати та вже активно реєструються в системі.

Пацієнт також має бути зареєстрований в електронній системі охорони здоров’я. Таку реєстрацію мають всі пацієнти, що вже уклали декларацію з сімейним лікарем.

Якщо пацієнт не уклав декларацію з сімейним лікарем, він повинен зареєструватися в Електронній системі охорони здоровʼя на прийомі у будь-якого лікаря, який має до неї доступ. Для реєстрації в ЕСОЗ пацієнту необхідно мати лише документ, що посвідчує особу, а також ІПН.

Також радимо перевірити актуальність своїх даних у системі.

Якщо людина переїхала, захворіла, проте не має можливості звернутись до свого сімейного лікаря, то на час дії воєнного стану вона може відвідати будь-якого лікаря первинної допомоги у найближчому зручному закладі. Декларація для цього не потрібна.

Лікар, до якого ви звернулися зі скаргами, проводить обстеження і вносить ваші дані в електронну систему охорони здоровʼя. Антибіотики виписують за медичними показаннями. Для цього формується електронний рецепт.

У перехідний період, який триватиме до кінця року, лікар зможе виписати паперовий рецепт, якщо заклад не зареєстрований в Електронній системі охорони здоровʼя.

Що пишуть у рецепті

В рецепті прописують діючу речовину, зазначають лікарську форму та дозування. При видачі е-рецепта, лікар роздруковує інформаційну довідку, де вказаний спосіб приймання ліків. Довідку затверджують печаткою лікаря.

Якщо пацієнт лікується в стаціонарі, всі препарати в рамках Національного переліку лікарських засобів, згідно з галузевими стандартами, він отримує безоплатно та без рецепта.

Рецепт буде потрібен тільки в тому випадку, якщо пацієнту потрібен антибіотик, який не входить в Нацперелік. Виписування рецепта на антибіотики, що містяться у Нацпереліку, буде порушенням умов договору з НСЗУ.

Рецепт на антибіотики діє впродовж 30 днів. Придбати антибіотик можна у будь-якій аптеці.

Після погашення рецепта фармацевт поставить на документі позначку “Відпущено” та поверне її пацієнту.

Зверніть, увагу – пацієнт купує препарат в аптеці за власні гроші. Він може обирати будь-який препарат із зазначеною речовиною в межах свого бюджету.

Антибіотики не входять у програму реімбурсації та Доступні ліки, за якими держава відшкодовує вартість ліків.

Тут йдеться про зміну у правилах отримання антибіотиків, як рецептурних ліків. Саме тому, пацієнт зможе також погасити рецепт частково, тобто придбати меншу кількість препарату, тим самим розділити покупку на декілька частин.

Джерело: НСЗУ