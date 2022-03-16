Как пациентам с хроническими заболеваниями не прекращать принимать лекарства, которые назначил медик, получить необходимые препараты по программе Доступні ліки. Ответ на этот вопрос дали специалисты Национальной службы здоровья Украины.

Сообщается, что в условиях военного положения пациенты могут получать Доступні ліки как по электронному, так и по бумажному рецепту. Получить рецепт в бумажном виде можно у любого врача, который предоставляет первичную медицинскую помощь, независимо от того, у пациента подписана декларация с этим врачом.

Как найти аптеку, которая отпускает Доступні ліки

Учитывая ситуацию в стране, не все аптеки имеют возможность отпускать Доступні ліки.

Поэтому поступаем так:

открываем электронную карту по этой ссылке

ищем на второй странице в фильтрах слева графу “есть отпущены”;

ставим галочку напротив слова “да”, чтобы отфильтровать аптеки, которые отпускают Доступні ліки ;

обращаем внимание на дату последнего отпуска рецепта в последней колонке таблицы;

последнего отпуска рецепта в последней колонке таблицы; выбираем аптеки, которые отпускали Доступні ліки в течение последних семи дней.

Напоминаем, что врач, с которым у пациента подписана декларация, может выписать рецепт по телефону.

Источник: НСЗУ