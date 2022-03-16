Новости На пульсе Медосмотр Тело Психология Дети Cпецтемы Видео
Актуально

По бумажному или электронному рецепту: как работает программа Доступні ліки во время войны

16 марта 2022, 12:04
Виктория Яснопольская журналист раздела Здоровья
аптека
Источник: Depositphotos

Как пациентам с хроническими заболеваниями не прекращать принимать лекарства, которые назначил медик, получить необходимые препараты по программе Доступні ліки. Ответ на этот вопрос дали специалисты Национальной службы здоровья Украины.

Сообщается, что в условиях военного положения пациенты могут получать Доступні ліки как по электронному, так и по бумажному рецепту. Получить рецепт в бумажном виде можно у любого врача, который предоставляет первичную медицинскую помощь, независимо от того, у пациента подписана декларация с этим врачом.

Читайте также:
донор кровиГде в Украине можно сдать кровь для раненых: адреса пунктов переливания

Как найти аптеку, которая отпускает Доступні ліки

Учитывая ситуацию в стране, не все аптеки имеют возможность отпускать Доступні ліки.

Поэтому поступаем так:

  • открываем электронную карту по этой ссылке;
  • ищем на второй странице в фильтрах слева графу “есть отпущены”;
  • ставим галочку напротив слова “да”, чтобы отфильтровать аптеки, которые отпускают Доступні ліки;
  • обращаем внимание на дату последнего отпуска рецепта в последней колонке таблицы;
  • выбираем аптеки, которые отпускали Доступні ліки в течение последних семи дней.

Напоминаем, что врач, с которым у пациента подписана декларация, может выписать рецепт по телефону.

Источник: НСЗУ

Теги
Війна в Україні , Доступні ліки
Если вы увидели ошибку в тексте, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Cntrl + Entr.
Знайшли помилку в тексті?
Помилка
Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу. Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь