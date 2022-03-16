Як пацієнтам з хронічними захворюваннями не припиняти приймати ліки, які призначив медик, та отримати необхідні препарати за програмою Доступні ліки. Відповідь на це питання дали фахівці Національної служби здоров’я України.

Повідомляється, що в умовах воєнного стану пацієнти можуть отримувати Доступні ліки як за електронним, так і за паперовим рецептом. Отримати рецепт в паперовому вигляді можна у будь-якого лікаря, який надає первинну медичну допомогу, незалежно від того, чи підписана декларація з цим лікарем.

Як знайти аптеку, яка відпускає Доступні ліки

Враховуючи ситуацію в країні, не всі аптеки мають можливість відпускати Доступні ліки.

Тому чинимо так:

відкриваємо електронну карту за цим посиланням

шукаємо на другій сторінці в фільтрах зліва графу “є відпущені”;

ставимо галочку навпроти слова “так”, щоб відфільтрувати аптеки, які відпускають Доступні ліки;

звертаємо увагу на дату останньої видачі по рецепту в останній колонці таблиці;

вибираємо аптеки, які відпускали Доступні ліки протягом останніх семи днів.

Нагадуємо, що лікар, з яким у пацієнта підписана декларація, може виписати рецепт по телефону.

Джерело: НСЗУ