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За паперовим або електронним рецептом: як працює програма Доступні ліки під час війни

16 Березня 2022, 12:04
Вікторія Яснопольська журналістка розділу Здоров’я
аптека
Джерело: Depositphotos

Як пацієнтам з хронічними захворюваннями не припиняти приймати ліки, які призначив медик, та отримати необхідні препарати за програмою Доступні ліки. Відповідь на це питання дали фахівці Національної служби здоров’я України.

Повідомляється, що в умовах воєнного стану пацієнти можуть отримувати Доступні ліки як за електронним, так і за паперовим рецептом. Отримати рецепт в паперовому вигляді можна у будь-якого лікаря, який надає первинну медичну допомогу, незалежно від того, чи підписана декларація з цим лікарем.

Як знайти аптеку, яка відпускає Доступні ліки

Враховуючи ситуацію в країні, не всі аптеки мають можливість відпускати Доступні ліки.

Тому чинимо так:

  • відкриваємо електронну карту за цим посиланням;
  • шукаємо на другій сторінці в фільтрах зліва графу “є відпущені”;
  • ставимо галочку навпроти слова “так”, щоб відфільтрувати аптеки, які відпускають Доступні ліки;
  • звертаємо увагу на дату останньої видачі по рецепту в останній колонці таблиці;
  • вибираємо аптеки, які відпускали Доступні ліки протягом останніх семи днів.

Нагадуємо, що лікар, з яким у пацієнта підписана декларація, може виписати рецепт по телефону.

Джерело: НСЗУ

Теги
Війна в Україні , Доступні ліки
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