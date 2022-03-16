Як пацієнтам з хронічними захворюваннями не припиняти приймати ліки, які призначив медик, та отримати необхідні препарати за програмою Доступні ліки. Відповідь на це питання дали фахівці Національної служби здоров’я України.
Повідомляється, що в умовах воєнного стану пацієнти можуть отримувати Доступні ліки як за електронним, так і за паперовим рецептом. Отримати рецепт в паперовому вигляді можна у будь-якого лікаря, який надає первинну медичну допомогу, незалежно від того, чи підписана декларація з цим лікарем.
Як знайти аптеку, яка відпускає Доступні ліки
Враховуючи ситуацію в країні, не всі аптеки мають можливість відпускати Доступні ліки.
Тому чинимо так:
- відкриваємо електронну карту за цим посиланням;
- шукаємо на другій сторінці в фільтрах зліва графу “є відпущені”;
- ставимо галочку навпроти слова “так”, щоб відфільтрувати аптеки, які відпускають Доступні ліки;
- звертаємо увагу на дату останньої видачі по рецепту в останній колонці таблиці;
- вибираємо аптеки, які відпускали Доступні ліки протягом останніх семи днів.
Нагадуємо, що лікар, з яким у пацієнта підписана декларація, може виписати рецепт по телефону.
Джерело: НСЗУ