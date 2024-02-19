Во Львовской области за последнюю неделю зафиксировано 14 247 случаев острых респираторных вирусных инфекций, в частности гриппа А и Covid-19.

В больницах на прошлой неделе находились 23 пациента с коронавирусом и 183 — с гриппом и ОРВИ.

Грипп А на Львовщине

Зафиксирован один смертельный случай от гриппа А у мужчины старше 65 лет.

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Среди больных больше всего детей в возрасте 5-14 лет (28%) и лиц в возрасте 30-64 года (29%).

Эпидемический порог превышен в Червоноградском районе на 36,84% и во Львовском — на 15,95%.

Covid-19 во Львовской области

Генеральный директор Львовского областного центра контроля и профилактики болезней Наталья Иванченко сообщила, что коронавирусной болезнью в течение недели заболело 156 жителей Львовщины.

Один летальный случай от Covid-19 зарегистрирован у мужчины в возрасте старше 60 лет, он был невакцинированным.

Наталья Литвинская, директор департамента здравоохранения Львовской ОВА, призвала граждан к вакцинации, особенно тех, кто находится в группе риска.

Источник: Департамент здравоохранения Львовской ОВА