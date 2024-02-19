У Львівській області за останній тиждень зафіксовано 14 247 випадків гострих респіраторних вірусних інфекцій, зокрема грипу А та Covid-19.
У лікарнях минулого тижня перебували 23 пацієнти із коронавірусом та 183 – із грипом та ГРВІ.
Грип А на Львівщині
Зафіксовано один смертельний випадок від грипу А, у чоловіка старше 65 років.
Серед хворих найбільше дітей віком 5-14 років (28%) та осіб віком 30-64 роки (29%).
Епідемічний поріг перевищено у Червоноградському районі на 36,84% та у Львівському – на 15,95%.
Covid-19 у Львівській області
Генеральний директор Львівського обласного центру контролю та профілактики хвороб Наталія Іванченко повідомила, що на коронавірусну хворобу протягом тижня захворіло 156 мешканців Львівщини.
Один летальний випадок від Covid-19 зареєстровано у чоловіка віком старше 60 років, він був невакцинованим.
Наталія Літвінська, директорка департаменту охорони здоров’я Львівської ОВА, закликала громадян до вакцинації, особливо тих, хто знаходиться в групі ризику.