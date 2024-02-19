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Епідситуація на Львівщині: в області за останній тиждень захворіло більше 14 тис. осіб, дві смерті

19 Лютого 2024, 13:32
Ольга Боднарчук редактор
грип
Джерело: Pixabay

У Львівській області за останній тиждень зафіксовано 14 247 випадків гострих респіраторних вірусних інфекцій, зокрема грипу А та Covid-19.

У лікарнях минулого тижня перебували 23 пацієнти із коронавірусом та 183 – із грипом та ГРВІ.

Грип А на Львівщині

Зафіксовано один смертельний випадок від грипу А, у чоловіка старше 65 років.

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Серед хворих найбільше дітей віком 5-14 років (28%) та осіб віком 30-64 роки (29%).

Епідемічний поріг перевищено у Червоноградському районі на 36,84% та у Львівському – на 15,95%.

Covid-19 у Львівській області

Генеральний директор Львівського обласного центру контролю та профілактики хвороб Наталія Іванченко повідомила, що на коронавірусну хворобу протягом тижня захворіло 156 мешканців Львівщини.

Один летальний випадок від Covid-19 зареєстровано у чоловіка віком старше 60 років, він був невакцинованим.

Наталія Літвінська, директорка департаменту охорони здоров’я Львівської ОВА, закликала громадян до вакцинації, особливо тих, хто знаходиться в групі ризику.

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Джерело: Департамент охорони здоров’я Львівської ОВА

Теги
Грип Коронавірус Covid-19 Львівська область
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