Чому людям 60+ років важливо щепитися від грипу та чи не пізно це зробити в лютому

Грип набирає обертів, і в багатьох областях України вже значно перевищено епідпоріг. Наприклад, станом на 13 лютого, епідемічний поріг перевищено в Закарпатті на 90%, на Львівщині на 66%.

Найбільш вразливі до вірусу люди старшого віку. Дуже часто вони мають ослаблений імунітет через супутні хронічні хвороби, як-от цукровий діабет, гіпертонія, хронічні захворювання легень тощо.

Факти ICTV розбиралися, чому людям 6о+ так важливо щепитися від грипу та чи не пізно це зробити зараз, у лютому.

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Чому грип небезпечний для людей віком старше 6о років

Для людей старшого віку грип становить особливу загрозу. Через ослаблений імунітет організму важче боротися з хворобою, іноді, на жаль, він зазнає поразки.

За даними КМВА, 90% летальних випадків в епідсезон припадає саме на людей віком 60-65 років і старше.

Крім того, люди старшого віку більш схильні до серйозних ускладнень грипу вже після хвороби. Це можуть бути бронхіт, пневмонія, запалення мозку і його оболонок (менінгоенцефаліт).

– Імунітет із віком ослаблюється і стає менш ефективним у боротьбі із грипом, який може мати серйозні наслідки, коли вам за 60, – зазначають у Центрі громадського здоров’я.

Для людей з груп ризику грип становить найбільшу небезпеку, тому вчасна регулярна профілактика у вигляді вакцинації здатна врятувати життя.

У МОЗ назвали переваги вакцинації від грипу для груп ризику:

імовірність важкого перебігу захворювання та ускладнень зменшується на 60%;

імовірність смертельних випадків зменшується на 80%;

частота госпіталізацій зменшується приблизно на 50%.

Вакцина допомагає організму створити антитіла, які борються із вірусом. Саме так зменшується ризик важких ускладнень та госпіталізації.

Чому не пізно вакцинуватися в лютому

Попри те, що епідемічний сезон вже давно розпочався, зробити щеплення можна і зараз, якщо раніше не встигли. Особливо це важливо для людей старшого віку.

Вакцинуватися можна протягом усього сезону грипу.

У північній півкулі сезон грипу триває з жовтня по квітень, тому, на жаль, є ризик інфікуватися.

Для формування імунітету після щеплення необхідний час – від кількох днів до кількох тижнів.