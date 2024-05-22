Киевская городская прокуратура направила в суд обвинительный акт в отношении руководителя и двух должностных лиц частной испытательной лаборатории, которые сознательно предоставили ложное заключение относительно лекарств, ввезенных из Индии.

О подделке выводов знали в Гослекслужбе

Работников обвиняют в пособничестве в приобретении, перевозке, хранении с целью сбыта, а также сбыте заведомо фальсифицированных лекарственных средств, совершенном по предварительному сговору группой лиц с должностным лицом путем злоупотребления служебным положением и служебном подлоге.

Как установило следствие, представители общества-импортера лекарственных средств из Индии ввезли фальсифицированные лекарства с целью их незаконной продажи в Украине.

Лекарственные средства не соответствовали требованиям украинского законодательства, в частности на упаковке даже не был указан срок годности лекарств.

На это должны были обратить внимание специалисты Государственной службы Украины по лекарственным средствам и контролю за наркотиками.

Также специалисты службы должны были провести исследования качества указанных лекарственных средств.

Однако, директор Департамента Гослекслужбы, с целью получения положительных, а не других, выводов относительно указанных лекарственных средств, привлекла для проведения исследований начальницу и двух лаборанток частной лаборатории.

Грозит до 10 лет лишения свободы

Работники лаборатории, нарушая требования действующего законодательства, изготовили фальсифицированное заключение о соответствии партии их четырех импортируемых из Индии лекарственных средств.

Санкции статей, по которым будут судить лаборантов, предусматривает до 10 лет лишения свободы с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет и с конфискацией имущества.

Материалы досудебного расследования в отношении директора Департамента Государственной службы Украины по лекарственным средствам и контролю за наркотиками и руководителя общества-импортера выделены в отдельное уголовное производство.

Источник: Київська міська прокуратура