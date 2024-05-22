Київська міська прокуратура скерувала до суду обвинувальний акт щодо керівника та двох службових осіб приватної випробувальної лабораторії, які свідомо надали неправдивий висновок щодо ліків, увезених з Індії.

Про підробку висновків знали в Держлікслужбі

Працівників звинувачують у пособництві в придбанні, перевезенні, зберіганні з метою збуту, а також збуті завідомо фальсифікованих лікарських засобів, вчиненому за попередньою змовою групою осіб зі службовою особою, шляхом зловживання службовим становищем та службовому підробленні.

Як встановило слідство, представники товариства-імпортера лікарських засобів з Індії ввезли фальсифіковані ліки з метою їх незаконного продажу в Україні.

Медпрепарати не відповідали вимогам українського законодавства, зокрема на упаковках не було навіть зазначено термін придатності ліків.

На це мали звернути увагу фахівці Державної служби України з лікарських засобів та контролю за наркотиками.

Також фахівці служби мали провести дослідження якості зазначених лікарських засобів.

Однак директорка Департаменту Держлікслужби з метою отримання позитивних, а не інших висновків щодо вищезазначених лікарських засобів, залучила до проведення досліджень начальницю та двох лаборанток приватної лабораторії.

Загрожує до 10 років позбавлення волі

Працівники лабораторії, порушуючи вимоги чинного законодавства, виготовили фальсифікований висновок про відповідність партії з чотирьох імпортованих з Індії лікарських засобів.

Санкції статей, за якими судитимуть лаборантів, передбачає до 10 років позбавлення волі з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на термін до трьох років та з конфіскацією майна.

Матеріали досудового розслідування щодо директорки Департаменту Державної служби України з лікарських засобів та контролю за наркотиками та керівника товариства-імпортера виділено в окреме кримінальне провадження.

Джерело: Київська міська прокуратура