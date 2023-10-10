Как выяснили в ходе расследования журналисты издания Wired, чип компании Илона Маска Neuralink разорвался в мозге обезьяны во время эксперимента ученых Калифорнийского национального центра исследования приматов (CNPRC).

Напомним, что Илон Маск обещал с помощью мозгового импланта помочь парализованным людям восстановить связи с внешним миром.

Как сообщается, после имплантации чипа в мозг семилетней самки макаки у животного произошел отек мозга, что в конце концов привело к его деформации и разрыву.

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— Животное не спасли, потому что клиент настаивал на продолжении эксперимента, — говорится в сообщении.

Документы, доступные журналистам, подтверждают, что состояние макаки после того, как токсичный клей проник в мозг, было крайне тяжелым, и ей пришлось пережить болезненные последние 24 часа жизни.

Обезьяне парализовало ногу, ее тело постоянно трясло, возникли проблемы с дыханием. Записи указывают на то, что животное мучил зуд в горле, и оно задыхалось.

После смерти макаки провели вскрытие, выявившее масштаб повреждений. После утечки клея началось воспаление в той части мозга, которая отвечает за выделение спинномозговой жидкости. Это привело к столь серьезным последствиям, что череп животного буквально разорвало и мозг вытек наружу.

В результате несколько организаций, включая Комитет врачей, подали в суд на Калифорнийский университет в Дэвисе и требуют публикации сотен фотографий, документирующих эксперименты Neuralink по имплантации мозга.

Вопрос о том, стоит ли страдать животным во имя исследований, которые могут принести пользу человечеству, давно является объектом дискуссии в биомедицинских исследованиях.

Источник: Wired