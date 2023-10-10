Як з’ясували під час розслідування журналісти видання Wired, чип компанії Ілона Маска Neuralink розірвався в мозку мавпи під час експерименту вчених Каліфорнійського національного центру дослідження приматів (CNPRC).

Нагадаємо, що Ілон Маск обіцяв за допомогою мозкового імпланта допомогти паралізованим людям відновити зв’язки із зовнішнім світом.

Як повідомляється, після імплантації чіпа в мозок семирічної самки макаки у тварини стався набряк мозку, що врешті-решт призвело до його деформації та розриву.

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– Тварину не врятували, бо клієнт наполягав на продовженні експерименту, – йдеться в повідомленні.

Документи, доступні журналістам, підтверджують, що стан макаки після того, як токсичний клей проник у мозок, був вкрай важким, і їй довелося пережити болючі останні 24 години життя.

Мавпі паралізувало ногу, її тіло постійно трясло, виникли проблеми з диханням. Записи вказують на те, що тварину мучив свербіж у горлі, і вона задихалася.

Після смерті макаки провели розтин, який виявив масштаб пошкоджень. Після витоку клею почалося запалення в тій частині мозку, яка відповідає за виділення спинномозкової рідини. Це призвело до настільки серйозних наслідків, що череп тварини буквально розірвало і мозок витік назовні.

У результаті кілька організацій, включно з Комітетом лікарів, подали до суду на Каліфорнійський університет у Девісі і вимагають публікації сотень фотографій, що документують експерименти Neuralink з імплантації мозку.

Питання про те, чи варто страждати тваринам в ім’я досліджень, які можуть принести користь людству, давно є об’єктом дискусії в біомедичних дослідженнях.

Джерело: Wired