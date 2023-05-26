Управління із санітарного нагляду за якістю харчових продуктів і медикаментів (FDA) дало нарешті добро компанії Ілона Маска Neuralink на початок першого клінічного випробування на людях мозкового імплантату.

З 2019 року Ілон Маск щонайменше чотири рази пророкував, що його компанія з виробництва медичних пристроїв почне випробовування на людях мозкового імплантату для лікування важких станів, таких як параліч і сліпота.

Проте компанія, заснована 2016 року, запросила схвалення FDA тільки на початку 2022 року. Тоді агентство відхилило заявку.

За словами співробітників компанії, FDA вказало Neuralink на кілька проблем, які необхідно вирішити, перш ніж санкціонувати випробування на людях.

Зокрема, йшлося про літієву батарею пристрою, про можливість міграції дротів імплантату всередині мозку і про безпечне витягування імплантату без пошкодження тканини мозку.

У своєму твітті Neuralink повідомила, що клінічні випробування ще не розпочалися.

– Це результат неймовірної роботи команди Neuralink у тісній співпраці з FDA і є важливим першим кроком, який одного дня дасть змогу нашій технології допомогти багатьом людям, – ідеться в повідомленні.

Протягом багатьох років Маск публічно змальовував амбітний план Neuralink. Наприкінці минулого року він потрапив у заголовки газет, коли сказав, що вже настільки впевнений у безпеці пристрою, що готовий імплантувати його своїм дітям.

Маск передбачає, що як інваліди, так і здорові люди швидко отримають хірургічні імплантати в місцевих центрах. Ці пристрої призначені для лікування цілої низки захворювань – ожиріння, аутизму, депресії та шизофренії, і аж до можливості перегляду веб-сторінок і телепатії.