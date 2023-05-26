Управление по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов (FDA) дало наконец добро компании Илона Маска Neuralink на начало первого клинического испытания на людях мозгового имплантата.

С 2019 года Маск как минимум четыре раза предсказывал, что его компания по производству медицинских устройств начнет испытания на людях мозгового имплантата для лечения тяжелых состояний, таких как паралич и слепота.

Тем не менее компания, основанная в 2016 году, запросила одобрение FDA только в начале 2022 года. Но тогда агентство отклонило заявку.

По словам сотрудников компании, FDA указало Neuralink на несколько проблем, которые необходимо решить, прежде чем санкционировать испытания на людях. В частности, речь шла о литиевой батарее устройства, о возможности миграции проводов имплантата внутри мозга и о безопасном извлечении имплантата без повреждения ткани мозга.

В своем твитте Neuralink сообщила, что клинические испытания еще не открыты.

— Это результат невероятной работы команды Neuralink в тесном сотрудничестве с FDA и представляет собой важный первый шаг, который однажды позволит нашей технологии помочь многим людям, — говорится в сообщении.

На протяжении многих лет Маск публично обрисовывал амбициозный план Neuralink. В конце прошлого года он попал в заголовки газет, когда сказал, что уже настолько уверен в безопасности устройства, что готов имплантировать его своим детям.

Маск предполагает, что как инвалиды, так и здоровые люди быстро получат хирургические имплантаты в местных центрах. Эти устройства предназначены для лечения целого ряда заболеваний — ожирения, аутизма, депрессии и шизофрении, и аж до возможности просмотра веб-страниц и телепатии.