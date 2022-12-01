Генеральный директор Tesla, SpaceX (а теперь и Twitter), а также соучредитель стартапа Neuralink, специализирующегося на интерфейсах управления мозгом (BCI), Илон Маск заявил, что в течение шести месяцев нейрочип будет испытан на людях.

— Наше первое серийное устройство будет очень похоже на iPhone 1, — сказал он.

Сообщается, что прошло три года с тех пор, как компания впервые продемонстрировала своего робота-импланта, похожего на швейную машинку, два года с тех пор, как компания испытала технологию на свиньях и чуть более 19 месяцев с тех пор, как они сделали то же самое с приматами.

— Мы думаем, что, вероятно, примерно через шесть месяцев мы сможем установить Neuralink на человека, — заявил Илон Маск.

Отмечается, что в июле врачи больницы Маунт-Синай в Нью-Йорке успешно установили полуторадюймовое устройство компании человеку, живущему с БАС.

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Пациент, утративший способность самостоятельно передвигаться и общаться, должен был иметь возможность просматривать веб-страницы и отправлять текстовые сообщения с помощью устройства для перевода своих мыслей в компьютерные команды.

Сообщается, что Neuralink все еще работает над получением одобрения FDA для своего имплантата, хотя в июле 2020 года компания получила от агентства оценку устройства как прорывного.

— Область имплантированных устройств BCI быстро развивается от фундаментальных открытий в области нейробиологии к трансляционным приложениям и доступу на рынок, — говорится в сообщении FDA.

И отмечается, что имплантированные устройства BCI могут принести пользу людям с тяжелыми формами инвалидности, увеличивая их способность взаимодействовать с окружающей средой и, следовательно, обеспечивая независимость в повседневной жизни.

Источник: Engadget