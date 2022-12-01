Генеральний директор Tesla, SpaceX (а тепер і Twitter), а також співзасновник стартапу Neuralink, що спеціалізується на інтерфейсах управління мозком (BCI), Ілон Маск заявив, що протягом шести місяців нейрочип буде випробуваний на людях.

– Наш перший серійний пристрій буде дуже схожий на iPhone 1, – сказав Ілон Маск.

Як повідомляється, минуло три роки відтоді, як компанія вперше продемонструвала свого робота-імплантата, схожого на швейну машинку, два роки – як компанія випробувала технологію на свинях і трохи більше за 19 місяців відтоді, як вони зробили те саме з приматами.

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– Ми думаємо, що, ймовірно, приблизно через шість місяців ми зможемо встановити Neuralink на людину, – заявив Ілон Маск.

Зазначається, що в липні лікарі лікарні Маунт-Сінай в Нью-Йорку успішно встановили півторадюймовий пристрій компанії людині, що живе з БАС.

Пацієнт, який втратив здатність самостійно пересуватися і спілкуватися, повинен був мати можливість переглядати веб-сторінки і відправляти текстові повідомлення за допомогою пристрою для перекладу своїх думок в комп’ютерні команди.

Повідомляється, що Neuralink все ще працює над отриманням схвалення FDA для свого імплантату, хоча в липні 2020 року компанія отримала від агентства оцінку пристрою як проривного.

– Сфера імплантованих пристроїв BCI швидко розвивається від фундаментальних відкриттів в нейробіології до трансляційних додатків і доступу на ринок, – йдеться в повідомленні FDA.

Зазначається, що імплантовані пристрої BCI можуть принести користь людям з важкими вадами, збільшуючи їхню здатність взаємодіяти з навколишнім середовищем, а отже, забезпечуючи незалежність у повсякденному житті.

Джерело: Engadget