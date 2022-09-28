Скільки списів зламано з приводу того, корисна кава чи шкідлива. Колись давно, коли кава тільки-но починала свою ходу світом, проти неї виступали продавці чаю. Щоб втримати споживачів свого продукту, вони заявляли, що кава шкідлива.

Відтоді люди у білих халатах намагалися або звинуватити каву у негативному впливі на серцево-судинну систему, або ж реабілітувати її. Через це каву позбавляли кофеїну, примушували змішуватися з молоком, вершками тощо.

Але були справжні цінителі смаку кави, які своїм досвідом доводили, що напій ніяк не може зашкодити здоров’ю, ба навіть сприяє подовженню життя.

Зараз дивляться

Останнє дослідження, що опубліковане в Європейському журналі превентивної кардіології під авторством професора Пітера Кістлера з Бейкерського інституту серця та діабету, доводить, що кава таки корисна.

У дослідженні взяли участь 449 563 особи у віці від 40 до 69 років. Вони заповнили анкету з подальшим спостереженням через 12 з половиною років.

Результати показали, що вживання двох-трьох чашок кави – меленої, розчинної та без кофеїну – може знизити ризик серцево-судинних захворювань і, отже, подовжити життя.

Дослідники виявили, що 27 809 (6,2%) таки померли протягом цього періоду. Але цікавим є те, що порівняно з відмовою від вживання кави, вживання двох-трьох чашок на день було пов’язано з нижчою ймовірністю смерті на 27%, 14% і 11% у період дослідження для меленої, безкофеїнової та розчинної кави відповідно.

А як щодо кофеїну, який колись оголосили найголовнішим ворогом серця? Кістлер каже, що це, ймовірно, один із багатьох інших біологічних компонентів, який позитивно впливає на серцево-судинну систему. Отак.

Спочатку щось смачне і приємне оголошують нездоровим, потім вивчають його всебічно і виявляється, що не все так погано. А справа лише у помірності вживання.