Сколько копий сломано по поводу того, полезен кофе или вреден. Когда-то давно, когда кофе только начинал свое шествие по миру, против него выступали продавцы чая. Чтобы удержать потребителей своего продукта, они заявляли, что кофе вреден.

С тех пор люди в белых халатах также пытались либо обвинить кофе в негативном воздействии на сердечно-сосудистую систему, либо реабилитировать. Поэтому кофе лишали кофеина, заставляли смешиваться с молоком, сливками и т.д.

Но были истинные ценители вкуса кофе, которые своим опытом доказывали, что напиток никак не может повредить здоровью, даже способствует продлению жизни.

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Последнее исследование, опубликованное в Европейском журнале превентивной кардиологии под авторством профессора Питера Кистлера из Бейкерского института сердца и диабета, доказывает, что кофе таки полезен.

В исследовании приняли участие 449 563 человека в возрасте от 40 до 69 лет. Они заполнили анкету с последующим наблюдением через 12,5 лет.

Результаты показали, что употребление двух-трех чашек кофе – молотого, растворимого и без кофеина – может снизить риск сердечно-сосудистых заболеваний и, следовательно, продлить жизнь.

Исследователи обнаружили, что 27 809 (6,2%) умерли в течение этого периода. Но интересно то, что по сравнению с отказом от употребления кофе, употребление двух-трех чашек в день было связано с более низкой вероятностью смерти на 27%, 14% и 11% в период исследования для молотого, без кофеина и растворимого кофе соответственно.

А как насчет кофеина, который когда-то объявили самым главным врагом сердца? Кистлер говорит, что это, вероятно, один из многих других биологических компонентов, положительно влияющих на сердечно-сосудистую систему. Вот так.

Сначала что-нибудь вкусное и приятное объявляют нездоровым, потом изучают его всесторонне и оказывается, что не все так плохо. А дело только в умеренности употребления.