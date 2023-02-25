Украина в качестве гуманитарной помощи получила дорогостоящие препараты нового поколения для лечения вирусного гепатита С у детей производства Gilead Sciences, сообщает Центр общественного здоровья (ЦОС).

Новейший препарат оказывает прямое действие. Таким образом, при применении лекарства организм, пораженный вирусом гепатита С, лучше и оперативнее будет реагировать на такую терапию. За счет этого лечение проходит быстрее и эффективнее, а вероятность побочных эффектов намного меньше, чем при приеме препаратов предыдущего поколения.

— Вакцинации от вирусного гепатита С не существует, однако с помощью современных противовирусных препаратов прямого действия можно вылечить более 95% людей с этой инфекцией, — подчеркнула Ирина Иванчук, начальница отдела управления и противодействия вирусными гепатитами и опиоидной зависимости ЦОС.

Гепатит С имеет тяжелое течение и может привести к летальным случаям. Гепатит С передается при контакте с инфицированной кровью человека. Современная терапия помогает полностью побороть это заболевание.

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Источник: ЦОС