Эксперты Центра общественного здоровья Минздрава Украины рассказали о том, чем опасен для жизни и здоровья вирус гепатита В и как от него защититься.

— Длительное пребывание вируса гепатита В в клетках печени может спровоцировать цирроз и рак печени, что приводит к смерти, — отмечают медики.

По их словам, развитие хронической инфекции больше распространено среди детей грудного возраста, инфицированных их матерями, или до достижения пятилетнего возраста.

Отмечается также, что лечение вирусного гепатита В продолжительное. А надежной защитой от этого недуга является прививка: защита более 95% и формирование пожизненного иммунитета.

Сейчас смотрят

Прививка против гепатита В детям

С 2000 года вакцина от гепатита В включена в Национальный календарь профилактических прививок — ее закупает государство, а значит, вакцинация является бесплатной.

Схема прививки против гепатита В:

1 сутки жизни;

2 месяца;

6 месяцев.

Отмечается, что очень важно получить все три дозы вакцины, ведь от этого зависит уровень защиты ребенка. Так, после первой дозы вакцины ребенок имеет 48% защиты через месяц после вакцинации. Через два месяца после второй прививки уровень защиты составляет 90%, после третьего — достигает 96%.

Если ребенок не был вакцинирован вовремя, то вакцинация проводится по схеме 0-1-6, то есть вторая доза вакцины вводится через месяц после первой, третья — на 6-й месяц.

Прививка против гепатита В взрослым

Если вы родились до 2000 года в Украине, значит не получали прививки против гепатита В по Национальному календарю профилактических прививок. Поэтому следует заботиться об этом и привиться по собственной инициативе.

Вирусом можно инфицироваться в больнице, дома, в стоматологическом кабинете, в парикмахерской, при контакте с инфицированными предметами — зубной щеткой, железной расческой, ножницами, которыми пользовался инфицированный человек.

Прежде всего обратитесь к своему семейному врачу и узнайте точно, вакцинированы ли вы против гепатита В. Если врач советует пройти курс вакцинации, алгоритм будет выглядеть так: