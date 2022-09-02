Експерти Центру громадського здоров’я МОЗ України розповіли про те, чим небезпечний для життя і здоров’я вірус гепатиту В і як від нього захиститися.

– Тривале перебування вірусу гепатиту В в клітинах печінки може спровокувати цироз і рак печінки, що призводить до смерті, – зазначають медики.

За їхніми словами, розвиток хронічної інфекції більше поширений серед немовлят, інфікованих їхніми матерями, або до досягнення п’ятирічного віку.

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Відзначається також, що лікування вірусного гепатиту В тривале. А надійним захистом від цієї недуги є щеплення: захист більше 95% і формування довічного імунітету.

Щеплення проти гепатиту В дітям

З 2000 року вакцина від гепатиту В внесена в Національний календар профілактичних щеплень — її закуповує держава, а отже, вакцинація є безкоштовною.

Схема щеплення проти гепатиту В:

1 доба життя;

2 місяці;

6 місяців.

Зазначається, що дуже важливо отримати всі три дози вакцини, адже від цього залежить рівень захисту дитини. Так, після першої дози вакцини дитина має 48% захисту через місяць після вакцинації. Через два місяці після другого щеплення рівень захисту становить 90%, після третього — досягає 96%.

Якщо дитина не була вакцинована вчасно, то вакцинація проводиться за схемою 0-1-6, тобто друга доза вакцини вводиться через місяць після першої, третя – на 6-й місяць.

Щеплення проти гепатиту В дорослим

Якщо ви народилися до 2000 року в Україні, значить, не отримували щеплення проти гепатиту В за Національним календарем профілактичних щеплень. Тому слід дбати про це і зробити щеплення за власною ініціативою.

Вірусом можна інфікуватися в лікарні, вдома, в стоматологічному кабінеті, в перукарні, при контакті з інфікованими предметами — зубною щіткою, залізним гребінцем, ножицями, якими користувалася інфікована людина.

Передусім зверніться до свого сімейного лікаря і дізнайтеся точно, чи вакциновані ви проти гепатиту В. Якщо лікар радить пройти курс вакцинації, алгоритм буде таким: