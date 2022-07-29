Як в Києві безкоштовно і швидко можна перевіритися на вірус гепатиту, який при своєчасному виявленні не призводить до складних наслідків здоров’я.

Про це сьогодні, 29 липня, у Всесвітній день боротьби з вірусними гепатитами розповіла директор Департаменту охорони здоров’я КМДА Валентина Гінзбург.

Валентина Гінзбург нагадала, що гепатит – це захворювання печінки, як правило, вірусного походження. Наразі існує п’ять основних типів вірусів гепатиту: А, В, С, D і Е.

Зараз дивляться

Особливо небезпечні гепатити В і С – саме вони є найбільш поширеною причиною цирозу і раку печінки.

Фахівці виділяють наступні основні ризики заразитися вірусним гепатитом:

переливання інфікованої крові або її компонентів;

вживання наркотиків ін’єкційно та інтраназально;

інвазивні медичні та немедичні маніпуляції з використанням забрудненого інструментарію (хірургічні втручання, стоматологічні процедури, гемодіаліз, татуювання, пірсинг, манікюр тощо);

вертикальна передача від матері до дитини (стосується більше вірусного гепатиту В);

побутовим шляхом (в результаті спільного використання зубних щіток, лез для гоління та інших індивідуальних засобів гігієни, які можуть містити сліди крові);

статевим шляхом під час незахищених статевих контактів.

Відзначається, що вірусні гепатити не мають гострого перебігу і виражених ознак. Більшість хворих дізнається про те, що інфіковані, коли хвороба вже справила значний вплив на печінку.

За оцінками експертів, на гепатит С страждають понад 1,5 млн українців. Знають про свій статус близько 82 тис. Таким чином, більше мільйона наших співвітчизників не здогадуються про хворобу, яка руйнує їх зсередини, втрачають дорогоцінний час для початку лікування і мимоволі заражають інших, зазначила Валентина Гінзбург.

Тим часом, запевнила вона, дізнатися про захворювання зовсім нескладно. Для цього необхідно здати спеціальний аналіз крові. Зробити це можна навіть у свого сімейного лікаря або в будь-якому іншому закладі охорони здоров’я Києва.

Перевірка швидкими тестами, якими комунальні медзаклади забезпечені в достатній кількості, триває близько 15 хвилин. Тестування – абсолютно безкоштовне.

У разі виявлення антитіл до вірусних гепатитів, буде зроблений ще один аналіз крові для підтвердження або спростування хвороби методом ПЛР.

На сьогодні існують новітні препарати ефективного лікування, і за умови своєчасно розпочатої терапії більше 90% хворих на гепатит С одужують протягом трьох місяців.

У Києві лікування проводять новітніми безпечними препаратами на безоплатній основі, підкреслила Валентина Гінзбург.