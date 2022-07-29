Как в Киеве бесплатно и быстро можно провериться на вирус гепатита, который при своевременном выявлении не приводит к сложным последствиям здоровья.

Об этом сегодня, 29 июля, во Всемирный день борьбы с вирусными гепатитами рассказала директор Департамента здравоохранения КГГА Валентина Гинзбург.

Валентина Гинзбург напомнила, что гепатит – это заболевание печени, как правило, вирусного происхождения. В настоящее время существует пять основных типов вирусов гепатита: А, В, С, D и Е.

Сейчас смотрят

Особенно опасны гепатиты В и С – именно они являются наиболее распространенной причиной цирроза и рака печени.

Специалисты выделяют следующие основные риски заразиться вирусным гепатитом:

переливание инфицированной крови или ее компонентов;

употребление наркотиков инъекционно и интраназально;

инвазивные медицинские и немедицинские манипуляции с использованием загрязненного инструментария (хирургические вмешательства, стоматологические процедуры, гемодиализ, татуировка, пирсинг, маникюр и т.п.);

вертикальная передача от матери к ребенку (касается больше вирусного гепатита В);

бытовым путем (в результате совместного использования зубных щеток, лезвий для бритья и т.д. и других индивидуальных средств гигиены, которые могут содержать следы крови);

половым путем во время незащищенных половых контактов.

Отмечается, что вирусные гепатиты не имеют острого течения и выраженных признаков. Большинство больных узнает о том, что инфицированы, когда болезнь уже оказала значительное влияние на печень.

По оценкам экспертов, гепатитом С страдают более 1,5 млн украинцев. Знают о своем статусе около 82 тыс. Таким образом, более миллиона наших соотечественников не догадываются о болезни, которая разрушает их изнутри, и теряют драгоценное время для начала лечения и невольно заражают других, сообщила Валентина Гинзбург.

Между тем, заверила она, узнать о заболевании совсем несложно. Для этого необходимо сдать специальный анализ крови. Сделать это можно даже у своего семейного врача или в любом другом заведении здравоохранения Киева.

Проверка быстрыми тестами, которыми коммунальные медучреждения обеспечены в достаточном количестве, длится около 15 минут. Тестирование – абсолютно бесплатное.

В случае обнаружения антител к вирусным гепатитам, будет сделан еще один анализ крови для подтверждения или опровержения болезни методом ПЦР.

На сегодняшний день существуют новейшие препараты эффективного лечения, и при условии своевременно начатой ​​терапии более 90% больных гепатитом С выздоравливают в течение трех месяцев.

В Киеве лечение проводят новейшими безопасными препаратами на безвозмездной основе, подчеркнула Валентина Гинзбург.