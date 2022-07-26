Исследования, проведенные британскими учеными показали, что причиной недавней волны таинственных проблем с печенью, поражающих маленьких детей во всем мире, стали два распространенных вируса, которые вернулись после завершения коронавирусного карантина.

Считается, что пострадали более 1 000 детей, многие из них младше пяти лет, в 35 странах. Некоторые, в том числе 12 детей в Британии, нуждались в трансплантации печени.

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По словам ученых, из-за карантинных ограничений многие младенцы не получили иммунитета к:

аденовирус у , обычно вызывающего простуду и расстройство желудка;

, обычно вызывающего простуду и расстройство желудка; а деноассоциированно му вирус у 2 (AAV2), который обычно не вызывает заболевания и требует совместного инфицирования вирусом-помощником, таким как аденовирус, для репликации.

По словам ученых, описанные случаи с поражением печени редки. Большинство детей, подхвативших эти типы вирусов, быстро поправляются.

Однако до сих пор остается неясным, почему у некоторых малышей затем развивается воспаление печени.

Ученые полагают, что определенную роль в этом может сыграть генетика. Но они исключили какую-либо связь заболевания с вакцинами от коронавируса или самим Covid-19.

Эксперты надеются, что случаев станет меньше, но они все еще готовы к тому, что появятся новые.