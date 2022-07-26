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Постраждали понад 1 тис. малюків у 35 країнах: знайдена причина загадкового спалаху гепатиту у дітей

26 Липня 2022, 12:02
Вікторія Яснопольська журналістка розділу Здоров’я
діти
Джерело: Depositphotos

Дослідження, проведені британськими вченими показали, що причиною недавньої хвилі таємничих проблем з печінкою, що вражають маленьких дітей у всьому світі, стали два поширених віруси, які повернулися після завершення коронавірусного карантину.

Вважається, що постраждали понад 1 000 дітей, багато з них молодше п’яти років, в 35 країнах. Деякі, у тому числі 12 дітей у Британії, потребували трансплантації печінки.

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За словами вчених, через карантинні обмеження багато немовлят не отримали імунітету до:

  • аденовірусу, зазвичай викликає застуду і розлад шлунка;
  • аденоасоційованому вірусу 2 (AAV2), який зазвичай не викликає захворювання і вимагає спільного інфікування вірусом-помічником, таким як аденовірус, для реплікації.

За словами вчених, описані випадки з ураженням печінки рідкісні. Більшість дітей, які підхопили ці типи вірусів, швидко одужують.

Однак досі залишається неясним, чому у деяких малюків потім розвивається запалення печінки.

Вчені вважають, що певну роль в цьому може зіграти генетика. Але вони виключили будь-який зв’язок захворювання з вакцинами від коронавірусу або самим Covid-19.

Експерти сподіваються, що випадків стане менше, але вони все ще готові до того, що з’являться нові.

Джерело
ВВС
Теги
Гепатит Наукові дослідження науковці Смертельні віруси
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