По состоянию на 26 мая гепатит неизвестного происхождения уже зафиксирован в 33 странах мира. Подтверждено 650 случаев, еще 99 исследуются. Об этом сообщает Всемирная организация здравоохранения.

Больше всего больных зафиксировано в США и Великобритании. 58% всех случаев приходится именно на Европу, 34% на Британию и Северную Ирландию.

Более 75 случаев гепатита неизвестного происхождения обнаружили у детей младше пяти лет. Девять из них умерли из-за болезни.

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У детей болезнь протекает тяжело. Практически у всех развивается острая печеночная недостаточность. В некоторых случаях единственный путь к выздоровлению – это пересадка печени.

В настоящее время гепатит неизвестного происхождения был обнаружен в Польше, Греции, Болгарии, Сербии, Румынии, Словении, Испании, Словакии, Бельгии, Австрии, Швеции, Молдове, Норвегии, Италии, Дании, Нидерландах, Израиле, Японии, Франции, Аргентине, Канаде, Испании. Сингапуре, Индонезии, Панаме, Южной Корее, Мексике, на Мальдивах и Кипре.

Врачи до сих пор не знают причин возникновения этого заболевания и продолжают исследования.