Специалисты Министерства здравоохранения Украины подготовили памятку для родителей на случай, если у ребенка появились признаки поражения печени.
— В мире зарегистрирована болезнь, причины возникновения которой до конца не изучены. Это гепатиты неизвестного происхождения, — отмечают эксперты Минздрава.
По их словам, по состоянию на 17 мая в мире было зарегистрировано 522 случая заболевания острым гепатитом неизвестного происхождения.
Признаки поражения печени у ребенка:
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- моча стала темной;
- кал приобрел светлый цвет;
- чешется кожа;
- появилась желтуха;
- болит живот;
- ребенок чувствует себя уставшим;
- ребенок потерял аппетит;
- у ребенка повысилась температура.
Проблема в том, что причины заболевания все еще до конца не изучены. Но, уверяют медики, паниковать не нужно, поскольку сейчас гепатиты поддаются лечению.