Новости На пульсе Медосмотр Тело Психология Дети Поддержать Видео
Дети

В мире растет число случаев гепатита неизвестного происхождения: симптомы поражения печени у детей

23 мая 2022, 13:44
Виктория Яснопольская журналист раздела Здоровья
дети
Источник: Depositphotos

Специалисты Министерства здравоохранения Украины подготовили памятку для родителей на случай, если у ребенка появились признаки поражения печени.

— В мире зарегистрирована болезнь, причины возникновения которой до конца не изучены. Это гепатиты неизвестного происхождения, — отмечают эксперты Минздрава.

По их словам, по состоянию на 17 мая в мире было зарегистрировано 522 случая заболевания острым гепатитом неизвестного происхождения.

Читайте также:
дитинаКак дети разного возраста реагируют на стресс и как им помочь

Признаки поражения печени у ребенка:

Сейчас смотрят
  • моча стала темной;
  • кал приобрел светлый цвет;
  • чешется кожа;
  • появилась желтуха;
  • болит живот;
  • ребенок чувствует себя уставшим;
  • ребенок потерял аппетит;
  • у ребенка повысилась температура.

Проблема в том, что причины заболевания все еще до конца не изучены. Но, уверяют медики, паниковать не нужно, поскольку сейчас гепатиты поддаются лечению.

Источник
Минздрав
Теги
Батьки, МОЗ Украины
Если вы увидели ошибку в тексте, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Cntrl + Entr.
Поддержать Факты ICTV
Знайшли помилку в тексті?
Помилка
Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу. Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь