Специалисты Министерства здравоохранения Украины подготовили памятку для родителей на случай, если у ребенка появились признаки поражения печени.

— В мире зарегистрирована болезнь, причины возникновения которой до конца не изучены. Это гепатиты неизвестного происхождения, — отмечают эксперты Минздрава.

По их словам, по состоянию на 17 мая в мире было зарегистрировано 522 случая заболевания острым гепатитом неизвестного происхождения.

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Признаки поражения печени у ребенка:

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моча стала темной;

кал приобрел светлый цвет;

чешется кожа;

появилась желтуха;

болит живот;

ребенок чувствует себя уставшим;

ребенок потерял аппетит;

у ребенка повысилась температура.

Проблема в том, что причины заболевания все еще до конца не изучены. Но, уверяют медики, паниковать не нужно, поскольку сейчас гепатиты поддаются лечению.