Фахівці Міністерства охорони здоров’я України підготували пам’ятку для батьків на випадок, якщо у дитини з’явилися ознаки ураження печінки.

– У світі зареєстрована хвороба, причини виникнення якої до кінця не вивчені. Це гепатити невідомого походження, – зазначають експерти МОЗ.

За їхніми словами, станом на 17 травня у світі було зареєстровано 522 випадки захворювання на гострий гепатит невідомого походження.

Ознаки ураження печінки у дитини:

Зараз дивляться

сеча стала темною;

кал набув світлого кольору;

свербить шкіра;

з’явилася жовтяниця;

болить живіт;

дитина відчуває себе втомленою;

дитина втратила апетит;

у дитини підвищилася температура.

Проблема в тому, що причини захворювання все ще до кінця не вивчені. Але, запевняють медики, панікувати не потрібно, оскільки зараз гепатити піддаються лікуванню.