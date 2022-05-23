Фахівці Міністерства охорони здоров’я України підготували пам’ятку для батьків на випадок, якщо у дитини з’явилися ознаки ураження печінки.
– У світі зареєстрована хвороба, причини виникнення якої до кінця не вивчені. Це гепатити невідомого походження, – зазначають експерти МОЗ.
За їхніми словами, станом на 17 травня у світі було зареєстровано 522 випадки захворювання на гострий гепатит невідомого походження.
Ознаки ураження печінки у дитини:
Зараз дивляться
- сеча стала темною;
- кал набув світлого кольору;
- свербить шкіра;
- з’явилася жовтяниця;
- болить живіт;
- дитина відчуває себе втомленою;
- дитина втратила апетит;
- у дитини підвищилася температура.
Проблема в тому, що причини захворювання все ще до кінця не вивчені. Але, запевняють медики, панікувати не потрібно, оскільки зараз гепатити піддаються лікуванню.