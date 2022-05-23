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Діти

У світі зростає число випадків гепатиту невідомого походження: симптоми ураження печінки у дітей

23 Травня 2022, 13:44
Вікторія Яснопольська журналістка розділу Здоров’я
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Джерело: Depositphotos

Фахівці Міністерства охорони здоров’я України підготували пам’ятку для батьків на випадок, якщо у дитини з’явилися ознаки ураження печінки.

– У світі зареєстрована хвороба, причини виникнення якої до кінця не вивчені. Це гепатити невідомого походження, – зазначають експерти МОЗ.

За їхніми словами, станом на 17 травня у світі було зареєстровано 522 випадки захворювання на гострий гепатит невідомого походження.

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Ознаки ураження печінки у дитини:

Зараз дивляться
  • сеча стала темною;
  • кал набув світлого кольору;
  • свербить шкіра;
  • з’явилася жовтяниця;
  • болить живіт;
  • дитина відчуває себе втомленою;
  • дитина втратила апетит;
  • у дитини підвищилася температура.

Проблема в тому, що причини захворювання все ще до кінця не вивчені. Але, запевняють медики, панікувати не потрібно, оскільки зараз гепатити піддаються лікуванню.

Джерело
МОЗ
Теги
Батьки, МОЗ України
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