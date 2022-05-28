Станом на 26 травня гепатит невідомого походження зафіксовано вже в 33 країнах світу. Підтверджено 650 випадків, ще 99 досліджуються. Про це повідомляє Всесвітня організація охорони здоров’я.

Найбільше хворих зафіксовано у США та Великій Британії. 58% від всіх випадків припадає саме на Європу, 34% на Британію і Північну Ірландію.

Більш ніж 75 випадків гепатиту невідомого походження виявили у дітей молодше п’яти років. Дев’ять з них померли через хворобу.

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У дітей хвороба протікає важко. Майже у всіх розвивається гостра печінкова недостатність. В деяких випадках єдиний шлях до одужання – це пересадка печінки.

Наразі гепатит невідомого походження виявили в Польщі, Греції, Болгарії, Сербії, Румунії, Словенії, Іспанії, Словаччині, Бельгії, Австрії, Швеції, Молдові, Норвегії, Італії, Данії, Нідерландах, Ізраїлі, Японії, Франції, Аргентині, Канаді, Ірландії, Сінгапурі, Індонезії, Панамі, Південній Кореї, Мексиці, на Мальдівах та на Кіпрі.

Лікарі досі не знають причини виникнення цього захворювання і продовжують дослідження.