Новини На пульсі Медогляд Тіло Психологія Діти Підтримати Відео
Новини

Вже 650 випадків у 33 країнах: гепатит невідомого походження шириться світом

28 Травня 2022, 15:14
Лариса Божко журналістка розділу Здоров’я
гепатит
Джерело: Depositphotos

Станом на 26 травня гепатит невідомого походження зафіксовано вже в 33 країнах світу. Підтверджено 650 випадків, ще 99 досліджуються. Про це повідомляє Всесвітня організація охорони здоров’я.

Найбільше хворих зафіксовано у США та Великій Британії. 58% від всіх випадків припадає саме на Європу, 34% на Британію і Північну Ірландію.

Більш ніж 75 випадків гепатиту невідомого походження виявили у дітей молодше п’яти років. Дев’ять з них померли через хворобу.

Зараз дивляться

У дітей хвороба протікає важко. Майже у всіх розвивається гостра печінкова недостатність. В деяких випадках єдиний шлях до одужання – це пересадка печінки.

Наразі гепатит невідомого походження виявили в Польщі, Греції, Болгарії, Сербії, Румунії, Словенії, Іспанії, Словаччині, Бельгії, Австрії, Швеції, Молдові, Норвегії, Італії, Данії, Нідерландах, Ізраїлі, Японії, Франції, Аргентині, Канаді, Ірландії, Сінгапурі, Індонезії, Панамі, Південній Кореї, Мексиці, на Мальдівах та на Кіпрі.

Лікарі досі не знають причини виникнення цього захворювання і продовжують дослідження.

Читайте також:
детиУ світі зростає число випадків гепатиту невідомого походження: симптоми ураження печінки у дітей

Джерело
Всесвітня організація охорони здоров’я
Теги
ВООЗ, Гепатит, лікування
Якщо ви побачили помилку в тексті, будь ласка, виділіть фрагмент тексту та натисніть Cntrl + Entr.
Підтримати Факти ICTV
Знайшли помилку в тексті?
Помилка
Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу. Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь