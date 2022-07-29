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Гепатиты А, В и С: как не заболеть во время войны

29 июля 2022, 19:44
Лариса Божко журналістка розділу Здоров’я
гепатит
Источник: Depositphotos

Во время войны обостряется вопрос заболеваемости инфекционными болезнями, в том числе гепатитами, сообщает врач-инфекционист Анастасия Неклюдова.

Разрушение водопроводов, отсутствие возможностей соблюдать правила гигиены чреваты возникновением вспышек таких опасных болезней, как гепатиты.

Гепатит А:

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  • из-за проблем с гигиеной и водоснабжением
  • употребление воды из сомнительных источников
  • скопление людей

Гепатиты В и С передаются кровью или другими биологическими жидкостями человека.

Из-за военных действий учащаются случаи контактов с кровью, будь то:

  • оказание первой помощи пострадавшим с кровотечением,
  • хирургические вмешательства
  • переливание крови и компонентов
  • зашивание ран
  • сексуальное насилие
  • рискованное половое поведение.

Инфицирование во время войны это:

  • Дополнительная нагрузка на медицинскую систему
  • Стресс для вас и ваших родственников
  • Расходы на обследование
  • Выбывание из пула доноров

Чтобы не подвергать собственное здоровье дополнительной опасности в период боевых действий, нужно придерживаться рекомендаций по профилактике!

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Пожалуйста, мойте руки, кипяток воду, используйте перчатки, презервативы, отложите ненужные сейчас инъекции, при любой возможности – вакцинируйтесь!

Источник: Анастасия Неклюдова

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