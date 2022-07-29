Во время войны обостряется вопрос заболеваемости инфекционными болезнями, в том числе гепатитами, сообщает врач-инфекционист Анастасия Неклюдова.
Разрушение водопроводов, отсутствие возможностей соблюдать правила гигиены чреваты возникновением вспышек таких опасных болезней, как гепатиты.
Гепатит А:
- из-за проблем с гигиеной и водоснабжением
- употребление воды из сомнительных источников
- скопление людей
Гепатиты В и С передаются кровью или другими биологическими жидкостями человека.
Из-за военных действий учащаются случаи контактов с кровью, будь то:
- оказание первой помощи пострадавшим с кровотечением,
- хирургические вмешательства
- переливание крови и компонентов
- зашивание ран
- сексуальное насилие
- рискованное половое поведение.
Инфицирование во время войны это:
- Дополнительная нагрузка на медицинскую систему
- Стресс для вас и ваших родственников
- Расходы на обследование
- Выбывание из пула доноров
Чтобы не подвергать собственное здоровье дополнительной опасности в период боевых действий, нужно придерживаться рекомендаций по профилактике!
Пожалуйста, мойте руки, кипяток воду, используйте перчатки, презервативы, отложите ненужные сейчас инъекции, при любой возможности – вакцинируйтесь!
Источник: Анастасия Неклюдова