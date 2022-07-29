Во время войны обостряется вопрос заболеваемости инфекционными болезнями, в том числе гепатитами, сообщает врач-инфекционист Анастасия Неклюдова.

Разрушение водопроводов, отсутствие возможностей соблюдать правила гигиены чреваты возникновением вспышек таких опасных болезней, как гепатиты.

Гепатит А:

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из-за проблем с гигиеной и водоснабжением

употребление воды из сомнительных источников

скопление людей

Гепатиты В и С передаются кровью или другими биологическими жидкостями человека.

Из-за военных действий учащаются случаи контактов с кровью, будь то:

оказание первой помощи пострадавшим с кровотечением,

хирургические вмешательства

переливание крови и компонентов

зашивание ран

сексуальное насилие

рискованное половое поведение.

Инфицирование во время войны это:

Дополнительная нагрузка на медицинскую систему

Стресс для вас и ваших родственников

Расходы на обследование

Выбывание из пула доноров

Чтобы не подвергать собственное здоровье дополнительной опасности в период боевых действий, нужно придерживаться рекомендаций по профилактике!

Пожалуйста, мойте руки, кипяток воду, используйте перчатки, презервативы, отложите ненужные сейчас инъекции, при любой возможности – вакцинируйтесь!

Источник: Анастасия Неклюдова