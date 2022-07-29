Під час війни загострюється питання захворюваності на інфекційні хвороби, в тому числі на гепатити, повідомляє лікарка-інфекціоніст Анастасія Неклюдова.
Руйнування водопроводів, відсутність можливостей дотримуватися правил гігієни загрожують виникненню спалахів таких небезпечних хвороб, як гепатити.
Гепатит А:
- через проблеми з гігієною та водопостачанням
- вживання води із сумнівних джерел
- скупчення людей
Гепатити В та С передаються через кров або інші біологічні рідини людини.
Через військові дії частішають випадки контактів з кров’ю, будь-то:
- надання першої допомоги постраждалим із кровотечею,
- хірургічні втручання
- переливання крові та компонентів
- зашивання ран
- сексуальне насильство
- ризикована статева поведінка.
Інфікування під час війни це:
- Додаткове навантаження на медичну систему
- Стрес для вас та ваших родичів
- Витрати на обстеження
- Вибування з пулу донорів
Аби не наражати власне здоров’я на додаткову небезпеку в період бойових дій, треба дотримуватись рекомендацій з профілактики!
Будь-ласка, мийте руки, кип’ятінь воду, використовуйте рукавички, презервативи, відкладіть непотрібні зараз ін’єкції, за будь-якої можливості – вакцинуйтесь!
Джерело: Анастасія Неклюдова