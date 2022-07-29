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Гепатити А, В і С: як не захворіти під час війни

29 Липня 2022, 19:44
Лариса Божко журналістка розділу Здоров’я
гепатит
Джерело: Depositphotos

Під час війни загострюється питання захворюваності на інфекційні хвороби, в тому числі на гепатити, повідомляє лікарка-інфекціоніст Анастасія Неклюдова.

Руйнування водопроводів, відсутність можливостей дотримуватися правил гігієни загрожують виникненню спалахів таких небезпечних хвороб, як гепатити.

Гепатит А:

Зараз дивляться
  • через проблеми з гігієною та водопостачанням
  • вживання води із сумнівних джерел
  • скупчення людей

Гепатити В та С передаються через кров або інші біологічні рідини людини.

Через військові дії частішають випадки контактів з кров’ю, будь-то:

  • надання першої допомоги постраждалим із кровотечею,
  • хірургічні втручання
  • переливання крові та компонентів
  • зашивання ран
  • сексуальне насильство
  • ризикована статева поведінка.

Інфікування під час війни це:

  • Додаткове навантаження на медичну систему
  • Стрес для вас та ваших родичів
  • Витрати на обстеження
  • Вибування з пулу донорів

Аби не наражати власне здоров’я на додаткову небезпеку в період бойових дій, треба дотримуватись рекомендацій з профілактики!

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Будь-ласка, мийте руки, кип’ятінь воду, використовуйте рукавички, презервативи, відкладіть непотрібні зараз ін’єкції, за будь-якої можливості – вакцинуйтесь!

Джерело: Анастасія Неклюдова

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