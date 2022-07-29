Під час війни загострюється питання захворюваності на інфекційні хвороби, в тому числі на гепатити, повідомляє лікарка-інфекціоніст Анастасія Неклюдова.

Руйнування водопроводів, відсутність можливостей дотримуватися правил гігієни загрожують виникненню спалахів таких небезпечних хвороб, як гепатити.

Гепатит А:

Зараз дивляться

через проблеми з гігієною та водопостачанням

вживання води із сумнівних джерел

скупчення людей

Гепатити В та С передаються через кров або інші біологічні рідини людини.

Через військові дії частішають випадки контактів з кров’ю, будь-то:

надання першої допомоги постраждалим із кровотечею,

хірургічні втручання

переливання крові та компонентів

зашивання ран

сексуальне насильство

ризикована статева поведінка.

Інфікування під час війни це:

Додаткове навантаження на медичну систему

Стрес для вас та ваших родичів

Витрати на обстеження

Вибування з пулу донорів

Аби не наражати власне здоров’я на додаткову небезпеку в період бойових дій, треба дотримуватись рекомендацій з профілактики!

Будь-ласка, мийте руки, кип’ятінь воду, використовуйте рукавички, презервативи, відкладіть непотрібні зараз ін’єкції, за будь-якої можливості – вакцинуйтесь!

Джерело: Анастасія Неклюдова