Недостаток йода, который имеет решающее значение для синтеза гормонов щитовидной железы, при неадекватном лечении может привести к раку.

Согласно журналу Current Health Sciences Journal, в глобальном масштабе примерно два млрд человек страдают от дефицита йода, из которых 50 млн имеют клинические проявления.

Этого микроэлемента особенно много в пищевых источниках, таких как:

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Водоросли

Рыбы

Йодированная соль

Молочные продукты

Яйца

Курятина

Поскольку многие из этих продуктов являются основными в западной диете, их дефицит относительно редко встречается в Великобритании.

Однако дефицит йода остается наиболее распространенной причиной гипотиреоза во всем мире, поскольку он имеет решающее значение для синтеза гормонов щитовидной железы.

Национальные институты здравоохранения утверждают, если потребление йода человеком падает ниже примерно 10-20 мкг/день, возникает гипотиреоз, состояние, которое часто сопровождается зобом.

Зоб обычно является самым ранним клиническим признаком дефицита йода.

У взрослых дефицит йода легкой и средней степени тяжести может вызвать зоб, а также нарушение умственной функции и снижение производительности труда на фоне гипотиреоза.

Хронический дефицит йода может быть связан с повышенным риском развития фолликулярной формы рака щитовидной железы.

По данным NHS, зоб — это припухлость или припухлость на передней части шеи, вызванная увеличением щитовидной железы.

Хотя узелки, как правило, безвредны, некоторые из них имеют злокачественный потенциал и поэтому должны быть проверены врачом общей практики.

Более того, когда зоб раковый, злокачественность редко проявляется, пока болезнь не достигает поздних стадий.

Национальные институты здравоохранения утверждают, что группы, подверженные наибольшему риску дефицита:

Люди, которые не используют йодированную соль

Беременные женщины

Веганы и люди, которые едят мало или совсем не едят молочные продукты

Люди, проживающие в регионах с бедными йодом почвами

Люди с пограничным состоянием йода, употребляющие в пищу продукты, содержащие гойтрогены.

Симптомы дефицита йода

Зоб часто является признаком дефицита йода, но некоторые другие предупреждающие признаки также могут указывать на это состояние.

Согласно Temple Health, они могут включать:

Увеличение веса, усталость и слабость

Истончение волос

Сухая кожа

Ощущение холода

Замедленный сердечный ритм

Если врач подозревает, что эти симптомы сигнализируют о недостатке йода, он может провести медицинский осмотр и анализ мочи или анализ крови.

Когда диагноз поставлен, за ним часто следуют рекомендации по диете или добавкам, в зависимости от тяжести состояния.

Действия должны быть предприняты быстро, так как дефицит йода может оказаться проблематичным по разным причинам.

Национальные институты здравоохранения добавляют, что дефицит йода оказывает множественное неблагоприятное воздействие на рост и развитие и является наиболее распространенной причиной предотвратимой умственной отсталости в мире.

Источник: Express