Нестача йоду, який має вирішальне значення для синтезу гормонів щитоподібної залози, при неадекватному лікуванні може призвести до раку.

Згідно з журналом Current Health Sciences Journal, у глобальному масштабі приблизно два млрд людей страждають від дефіциту йоду, з яких 50 млн мають клінічні прояви.

Цей мікроелемент особливо багато в харчових джерелах, таких як:

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Водорості

Риби

Йодована сіль

Молочні продукти

Яйця

Курятина

Оскільки багато хто з цих продуктів є основними в західній дієті, їх дефіцит відносно рідко зустрічається у Великій Британії.

Проте дефіцит йоду залишається найпоширенішою причиною гіпотиреозу у всьому світі, оскільки він має вирішальне значення для синтезу гормонів щитоподібної залози.

Національні інститути охорони здоров’я стверджують, якщо споживання йоду людиною падає нижче приблизно 10-20 мкг/день, виникає гіпотиреоз, стан, який часто супроводжується зобом.

Зоб зазвичай є ранньою клінічною ознакою дефіциту йоду.

У дорослих дефіцит йоду легкого та середнього ступеня тяжкості може спричинити зоб, а також порушення розумової функції та зниження продуктивності праці на тлі гіпотиреозу.

Хронічний дефіцит йоду може бути пов’язаний із підвищеним ризиком розвитку фолікулярної форми раку щитоподібної залози.

За даними NHS, зоб – це припухлість або припухлість на передній частині шиї, спричинена збільшенням щитоподібної залози.

Хоча вузлики зазвичай нешкідливі, деякі з них мають злоякісний потенціал і тому повинні бути перевірені лікарем загальної практики.

Більше того, коли зоб раковий, злоякісність рідко проявляється, поки хвороба не досягає пізніх стадій.

Національні інститути охорони здоров’я стверджують, що групи, схильні до найбільшого ризику дефіциту:

Люди, які не використовують йодовану сіль

Вагітні жінки

Вегани та люди, які їдять мало чи зовсім не їдять молочні продукти

Люди, які мешкають у регіонах з бідними йодом ґрунтами

Люди з прикордонним станом йоду, які вживають продукти, що містять гойтрогени.

Симптоми дефіциту йоду

Зоб часто є ознакою дефіциту йоду, але деякі інші запобіжні ознаки можуть вказувати на цей стан.

Згідно з Temple Health, вони можуть включати:

Збільшення ваги, втома та слабкість

Витончення волосся

Суха шкіра

Відчуття холоду

Уповільнений серцевий ритм

Якщо лікар підозрює, що ці симптоми сигналізують про нестачу йоду, він може провести медичний огляд та аналіз сечі чи аналіз крові.

Коли діагноз поставлений, за ним часто слідують рекомендації щодо дієти або добавок, залежно від тяжкості стану.

Дії мають бути здійснені швидко, оскільки дефіцит йоду може бути проблематичним з різних причин.

Національні інститути охорони здоров’я додають, що дефіцит йоду несприятливо впливає на розвиток і є найбільш поширеною причиною розумової відсталості у світі, якій можна запобігти.

Джерело: Express