Дуже часто люди, яким повідомили, що в них інсулінорезистентність, вважають це за тяжкий діагноз і починають лікуватися. Чи потрібно це робити, і що ж означає інсулінорезистентність, говорить лікарка-дієтологиня Оксана Скиталінська.
– Насамперед, це не хвороба, а стан, який не потрібно лікувати якимись ліками, а потрібно змінювати спосіб життя (харчування, фізичну активність), – пояснила лікарка.
А чому виникає інсулінорезистентність, що це насправді?
Дієтологиня продовжує, інсулін – це гормон, який допомагає глюкозі і вільним жирним кислотам всмоктуватися із крові в клітини.
Він пригнічує розщеплення (спалювання) жирів, стимулює синтез глікогену. А інсулінорезистентність, це стан, коли клітини інсулінозалежних тканин (жирові клітини, м’язові, печінкові) слабо реагують на інсулін, і це не дає змоги глюкозі проникнути в клітини.
Щоб все ж таки “проштовхнути” глюкозу в клітини, підшлункова залоза починає виробляти більшу кількість інсуліну.
Отже, це стан, коли для засвоєння глюкози і для підтримки нормального рівня глюкози в крові потрібно більше інсуліну.
В таких умовах підшлункова залоза працює у посиленому режимі і поступово виснажується, а в крові тримається підвищений рівень інсуліну (гіперінсулінемія).
Чому виникає інсулінорезистентніть
Найголовніша причина – перевантаження клітин жиром. При цьому активуються механізми, що обмежують приплив глюкози та жирних кислот. Одним із таких механізмів є зменшення кількості інсулінових рецепторів на поверхні клітин. Чим це загрожує?
Надмір інсуліну сповільнює “спалювання” жиру в жировій тканині та сприяє збільшенню кількості жирних кислот в крові та погіршення їх потрапляння в печінку та м’язи.
Починають погано працювати і внутрішньоклітинні рецептори, які транспортують глюкозу всередину клітини і ще більше посилюється інсулінонечутливість на поверхні клітинної мембрани.
Ось чому інсулінорезистентність є майже синонімом надмірної ваги та ожиріння.
Буває і так, що ІР є і в людей з невеликою надмірною вагою, коли ІМТ=26-27 кг/м2. Це означає, що навіть невелика кількість зайвого жиру, особливо абдомінального (того, який навколо внутрішніх органів), порушує обмін речовин.
Під час стресових ситуацій в крові також циркулює багато кортизолу, і це може посилювати ІР.
Підшлункова залоза не може постійно працювати в режимі но-стоп і поступово вона починає виробляти менше інсуліну. А, оскільки глюкози в крові не стає менше, то вона перетворюється на жир і відкладається під шкірою, у печінці, підшлунковій залозі тощо.
Постійний надлишок інсуліну може стимулювати розвиток деяких пухлин: рак ендометрію, колоректальний рак, підшлункової та передміхурової залози та є однією з причин синдрому полікістозних яєчників.
Як позбутися надлишку інсуліну
Схуднути, якщо є зайва вага. Для цього потрібно налагодити:
Харчування:
- більше клітковини (овочі, несолодкі фрукти, ягоди, зернові з оболонками або висівки, насіння льону, горіхи).
- менше насичених жирів (нежирне м’ясо, дуже помірно сало; уникання смаженого, кондитерських виробів.
- їжа із протизапальними властивостями: свіжа зелень, ягоди.
- особливий акцент – на низькому глікемічному індексі їжі, виключення чистого і прихованого цукру та фруктози (включно з медом). Замість десертів – ягоди, кислий фрукт.
- робіть паузи між прийомом їжі: щось поїли і почекайте годин 4-5, пийте воду, чай, каву.
Але ніяка дієта не справиться з ІР, якщо не буде фізичної активності.
Скорочення м’язів підвищує чутливість клітин до інсуліну, стимулює утворення нових інсулінових рецепторів на поверхні клітин, активує внутрішні рецептори-транспортери глюкози в клітинах.
Потрібно багато ходити і виконувати вправи/танцювати – це надзвичайно, надзвичайно ефективно
Інсулінорезистентність є не причиною ожиріння, а її наслідком. Якщо бути точним, то ІР – це захист організму від перевантаження вуглеводами та жиром.
- Тому макаруни, наполеони, тістечка з кремом замінюйте ягодами (суміш ожини, чорниці/лохини тощо) або ягідним смузі, збитим із насінням льону та 1-2 горіхами.
- Каші швидкого приготування замініть на такі, які треба проварити.
- Понижуйте глікемічний індекс їжі, додавши до неї порошок із мелених висівок, нарубану зелень
Приклад денного меню
Сніданок: каша гречана з меленими вівсяними та житніми висівками; яйце нам’яко, салат із зелені та овочів; додати оливкову або нерафіновану соняшникову олію.
Кава чорна + ягоди ожини і чорноплідної горобини.
Обід: суп рамен: овочевий на нежирному бульйоні; при подачі в суп покласти багато зелені.
Вечеря: тушковані овочі з нежирною білою рибою.
Протягом дня: вода, зелений/чорний чай.
Джерело: Оксана Скиталінська