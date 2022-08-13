Наш організм усередині та зовні співіснує з міріадами мікроорганізмів, кожен з яких не просто живе, а синтезує корисні або не дуже речовини, які роблять нас здоровішими та стійкішими або, навпаки, слабкими та хворими.
У 2006 році в лабораторії Jeff Gordon виявили, що мікроорганізми, які живуть у товстому кишечнику, можуть змінювати обмін речовин: коли в ньому живуть певні види мікробів, може розвиватися ожиріння, а коли переважають інші – людина зберігає нормальну вагу.
Стан кишківника залежить від того, що ми їмо, як живемо і скільки спимо. А ще здоровий кишечник – це багато різних мікроорганізмів: що їх більше, то краще.
Найрізноманітніший світ мікробів у молодих, фізично активних людей, які вживають багато рослинної різнобарвної їжі.
З роками, якщо людина мало рухається, вживає високовуглеводну, смажену, жирну їжу, приймає антибіотики, корисних мікробів у її кишечнику стає мало чи критично мало.
Цінних речовин, які вони виробляють, також стає менше, і починаються збої в організмі, погіршується здоров’я. Виникають аутоімунні, серцево-судинні, ракові захворювання, ожиріння, безпліддя, особливо чоловіче (синтез гормонів пов’язаний з мікрофлорою кишечника).
Як виростити в кишечнику мікрофлору, яка лише допомагатиме організму, розповідає лікар-дієтолог Оксана Скиталінська.
- Необхідно вживати 30 видів овочів та фруктів на тиждень. Звідки взяти таку різноманітність? Їжте не тільки коренеплоди моркви чи буряків, а й бадилля. Додайте до страв пряні трави, листову зелень із твердими стеблами, а не лише зелені листочки. Квітки, пелюстки, листя інших рослин (смородина, кульбаба, чорнобривці, акація тощо) теж потрібно додавати в раціон.
- Їжте зерна молодої кукурудзи, насіння льону, кунжуту. В оболонках насіння льону багато лігнанів – нерозчинних волокон (клітковини). Не нехтуйте оболонками зернових (висівки). Додайте їх у різні страви: йогурти, випічку, салати, каші.
- Вживайте ферментовані продукти. Ніхто не забороняє їсти квашену капусту чи помідори влітку. А ще є огірки, буряк, квас, яблучний/бальзамічний оцет.
- Збагачуйте їжу флавоноїдами та поліфенолами: зеленню, темними ягодами, чаєм, какао, чорним шоколадом, кавою. Вони живлять корисні бактерії і мають антиоксидантну дію, впливають на механізм роботи ферментів.
- Застосовуйте інтервальне голодування: приберіть перекушування і не вживайте їжу протягом 14 годин між вечерею та сніданком. Саме під час голодування активуються корисні мікроби і, відповідно, збільшується кількість їхніх корисних метаболітів (продуктів життєдіяльності).
- Уникайте промислово оброблених продуктів, де це можливо. Вони підвищують рівень цукру в крові, багаті на шкідливі жири, містять надлишок солі, штучних консервантів, які псують життя корисним бактеріям кишечника.
- Рухайтесь більше. Під час руху створюються умови для збільшення корисних мікроорганізмів.
Ці прості рекомендації працюють, і якщо їх дотримуватися, можна мати хороші результати.
Джерело: Оксана Скиталінська