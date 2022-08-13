Наш організм усередині та зовні співіснує з міріадами мікроорганізмів, кожен з яких не просто живе, а синтезує корисні або не дуже речовини, які роблять нас здоровішими та стійкішими або, навпаки, слабкими та хворими.

У 2006 році в лабораторії Jeff Gordon виявили, що мікроорганізми, які живуть у товстому кишечнику, можуть змінювати обмін речовин: коли в ньому живуть певні види мікробів, може розвиватися ожиріння, а коли переважають інші – людина зберігає нормальну вагу.

Стан кишківника залежить від того, що ми їмо, як живемо і скільки спимо. А ще здоровий кишечник – це багато різних мікроорганізмів: що їх більше, то краще.

Зараз дивляться

Найрізноманітніший світ мікробів у молодих, фізично активних людей, які вживають багато рослинної різнобарвної їжі.

З роками, якщо людина мало рухається, вживає високовуглеводну, смажену, жирну їжу, приймає антибіотики, корисних мікробів у її кишечнику стає мало чи критично мало.

Цінних речовин, які вони виробляють, також стає менше, і починаються збої в організмі, погіршується здоров’я. Виникають аутоімунні, серцево-судинні, ракові захворювання, ожиріння, безпліддя, особливо чоловіче (синтез гормонів пов’язаний з мікрофлорою кишечника).

Як виростити в кишечнику мікрофлору, яка лише допомагатиме організму, розповідає лікар-дієтолог Оксана Скиталінська.

Необхідно вживати 30 видів овочів та фруктів на тиждень. Звідки взяти таку різноманітність? Їжте не тільки коренеплоди моркви чи буряків, а й бадилля. Додайте до страв пряні трави, листову зелень із твердими стеблами, а не лише зелені листочки. Квітки, пелюстки, листя інших рослин (смородина, кульбаба, чорнобривці, акація тощо) теж потрібно додавати в раціон. Їжте зерна молодої кукурудзи, насіння льону, кунжуту. В оболонках насіння льону багато лігнанів – нерозчинних волокон (клітковини). Не нехтуйте оболонками зернових (висівки). Додайте їх у різні страви: йогурти, випічку, салати, каші. Вживайте ферментовані продукти. Ніхто не забороняє їсти квашену капусту чи помідори влітку. А ще є огірки, буряк, квас, яблучний/бальзамічний оцет. Збагачуйте їжу флавоноїдами та поліфенолами: зеленню, темними ягодами, чаєм, какао, чорним шоколадом, кавою. Вони живлять корисні бактерії і мають антиоксидантну дію, впливають на механізм роботи ферментів. Застосовуйте інтервальне голодування: приберіть перекушування і не вживайте їжу протягом 14 годин між вечерею та сніданком. Саме під час голодування активуються корисні мікроби і, відповідно, збільшується кількість їхніх корисних метаболітів (продуктів життєдіяльності). Уникайте промислово оброблених продуктів, де це можливо. Вони підвищують рівень цукру в крові, багаті на шкідливі жири, містять надлишок солі, штучних консервантів, які псують життя корисним бактеріям кишечника. Рухайтесь більше. Під час руху створюються умови для збільшення корисних мікроорганізмів.

Ці прості рекомендації працюють, і якщо їх дотримуватися, можна мати хороші результати.

Джерело: Оксана Скиталінська