Йод існує в багатьох продуктах харчування, і їх споживання дозволяє забезпечити організм необхідним запасом цього мікроелемента.

Дієтолог Світлана Фус розповіла, які продукти варто вживати, щоб організм отримував достатню кількість йоду.

– Рослинна їжа дає 30% всього йоду, продукти тваринного походження, зокрема риба – 60%. А ще невелика кількість надходить також з повітрям і водою, – зазначила вона.

Найбільший рівень йоду міститься в морській воді, тому у мешканців прибережних територій менше ризиків виникнення дефіциту – місцеві продукти багаті на природний йод. А чим далі від моря, тим більша потреба в захисті від дефіциту йоду та його наслідків.⁣⁣⠀

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Основні джерела йоду у харчуванні – це морські продукти:

риба (палтус, тріска, лосось, кора, оселедець, макрель) – містить від 30 до 60 мкг;

молюски (кальмари, креветки) – від 110 до 200 мкг;

ламінарія (морська капуста) – 100 г готового до вживання продукту повністю покриває добову дозу йоду для людини.

За словами дієтолога, завдяки вживанню морських продуктів людина може повністю забезпечити організм йодом.⁣⁣⠀

– Але він входить до складу й інших продуктів. Зі звичних це червоне м’ясо, яйця, молоко (рівень йоду залежить від використання йодованого корму), овочі та фрукти. Ними ми можемо задовольнити тільки 50% добової потреби, – каже Фус.

Також існують штучно збагачені йодом продукти: йодована сіль, столова та мінеральна вода. В 1 г йодованої солі міститься 40 мкг йоду. Вживання її у рекомендованій кількості до 5 г на добу дозволяє забезпечити потреби організму в йоді.

Дієтолог стверджує, що термічна обробка продуктів зменшує кількість йоду приблизно на 50%. Тому сіль, збагачену йодом, слід додавати до вже приготованої страви.

Йодована сіль займає важливу рол в йодопрофілактиці. Крім того, забезпечення йодом організму особливо важливе для вагітних та мам, що годують груддю. Дефіцит цього мікроелемента в їх харчуванні може призвести до порушень в психічному та фізичному розвитку дитини.

Скільки йоду потрібно вживати

Йод у необхідних кількостях потрібен кожній людині щодня протягом всього життя.⁣⁣ Добова кількість залежить від віку:

90 -120 мкг/день потрібно дітям до 12 років;

150 мкг йоду в день для дорослих⁣;

200 – 250 мкг/добу цього елемента повинні отримати вагітні та жінки, які годують грудьми.⁣⁣⠀

Достовірний тест про забезпечення організму йодом – дослідження його вмісту у сечі. Якщо показник йодурії (йоду в сечі) понад 100 мкг/л, то модна бути впевненим, що в організмі достатньо цього мікроелемента.

Джерело: Світлана Фус