Йод существует во многих продуктах питания, и их потребление позволяет обеспечить организм необходимым запасом этого микроэлемента.

Диетолог Светлана Фус рассказала, какие продукты следует употреблять, чтобы организм получал достаточное количество йода.

— Растительная пища дает 30% всего йода, продукты животного происхождения, в том числе рыба – 60%. А еще небольшое количество поступает с воздухом и водой, — отметила она.

Наибольший уровень йода содержится в морской воде, поэтому у жителей прибрежных территорий меньше рисков возникновения дефицита – местные продукты богаты природным йодом. Чем дальше от моря, тем больше потребность в защите от дефицита йода и его последствий.

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Основные источники йода в питании – это морские продукты:

рыба (палтус, треска, лосось, кора, сельдь, макрель) – содержит от 30 до 60 мкг;

моллюски (кальмары, креветки) – от 110 до 200 мкг;

ламинария (морская капуста) – 100 г готового к употреблению продукта полностью покрывает суточную дозу йода для человека.

По словам диетолога, благодаря употреблению морских продуктов человек может полностью обеспечить организм йодом.

– Но он входит в состав и других продуктов. Из привычных это красное мясо, яйца, молоко (уровень йода зависит от использования йодированного корма), овощи и фрукты. Ими мы можем удовлетворить только 50% суточной потребности, – говорит Фус.

Также существуют искусственно обогащенные йодом продукты: йодированная соль, столовая и минеральная вода. В 1 г йодированной соли содержится 40 мкг йода. Употребление ее в рекомендованном количестве до 5 г в сутки позволяет обеспечить потребности организма в йоде.

Диетолог утверждает, что термическая обработка продуктов снижает количество йода примерно на 50%. Поэтому соль, обогащенную йодом, следует добавлять в уже приготовленное блюдо.

Йодированная соль занимает важную роль в йодопрофилактике. Кроме того, обеспечение йодом организма особенно важно для беременных и кормящих мам. Дефицит этого микроэлемента в их питании может привести к нарушениям психического и физического развития ребенка.

Сколько йода нужно употреблять

Йод в необходимых количествах требуется каждому человеку ежедневно в течение всей жизни. Суточное количество зависит от возраста:

90 –120 мкг/день требуется детям до 12 лет;

150 мкг йода в день для взрослых⁣;

200 — 250 мкг/сутки этого элемента должны получить беременные и кормящие грудью женщины.

Достоверный тест об обеспечении организма йодом – исследование его содержания в моче. Если показатель йодурии (йода в моче) больше 100 мкг/л, то можно быть уверенным, что в организме достаточно этого микроэлемента.

Источник: Светлана Фус