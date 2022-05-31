Йод существует во многих продуктах питания, и их потребление позволяет обеспечить организм необходимым запасом этого микроэлемента.
Диетолог Светлана Фус рассказала, какие продукты следует употреблять, чтобы организм получал достаточное количество йода.
— Растительная пища дает 30% всего йода, продукты животного происхождения, в том числе рыба – 60%. А еще небольшое количество поступает с воздухом и водой, — отметила она.
Наибольший уровень йода содержится в морской воде, поэтому у жителей прибрежных территорий меньше рисков возникновения дефицита – местные продукты богаты природным йодом. Чем дальше от моря, тем больше потребность в защите от дефицита йода и его последствий.
Основные источники йода в питании – это морские продукты:
- рыба (палтус, треска, лосось, кора, сельдь, макрель) – содержит от 30 до 60 мкг;
- моллюски (кальмары, креветки) – от 110 до 200 мкг;
- ламинария (морская капуста) – 100 г готового к употреблению продукта полностью покрывает суточную дозу йода для человека.
По словам диетолога, благодаря употреблению морских продуктов человек может полностью обеспечить организм йодом.
– Но он входит в состав и других продуктов. Из привычных это красное мясо, яйца, молоко (уровень йода зависит от использования йодированного корма), овощи и фрукты. Ими мы можем удовлетворить только 50% суточной потребности, – говорит Фус.
Также существуют искусственно обогащенные йодом продукты: йодированная соль, столовая и минеральная вода. В 1 г йодированной соли содержится 40 мкг йода. Употребление ее в рекомендованном количестве до 5 г в сутки позволяет обеспечить потребности организма в йоде.
Диетолог утверждает, что термическая обработка продуктов снижает количество йода примерно на 50%. Поэтому соль, обогащенную йодом, следует добавлять в уже приготовленное блюдо.
Йодированная соль занимает важную роль в йодопрофилактике. Кроме того, обеспечение йодом организма особенно важно для беременных и кормящих мам. Дефицит этого микроэлемента в их питании может привести к нарушениям психического и физического развития ребенка.
Сколько йода нужно употреблять
Йод в необходимых количествах требуется каждому человеку ежедневно в течение всей жизни. Суточное количество зависит от возраста:
- 90 –120 мкг/день требуется детям до 12 лет;
- 150 мкг йода в день для взрослых;
- 200 — 250 мкг/сутки этого элемента должны получить беременные и кормящие грудью женщины.
Достоверный тест об обеспечении организма йодом – исследование его содержания в моче. Если показатель йодурии (йода в моче) больше 100 мкг/л, то можно быть уверенным, что в организме достаточно этого микроэлемента.
Источник: Светлана Фус